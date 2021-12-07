يستقبل استاد الجنوب مباراة هامة وقوية ضمن مباريات ربع نهائي كأس العرب، تجمع بين مصر والأردن.

المنتخب المصري، تمكن من التأهل كمتصدر للمجموعة الرابعة، بعد تعادله في المباراة الأخيرة المثيرة أمام الجزائر بهدف لكل فريق، ولكن الفراعنة تأهلوا بسبب قانون اللعب النظيف.

على الجانب الآخر، المنتخب الأردني وصل إلى ربع نهائي البطولة بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد ست نقاط، وسيعمل النشامى على مواصلة الأداء القوي في البطولة والذهاب إلى أبعد نقطة ومحاولة إقصاء الفراعنة.

جدول مباريات ومجموعة منتخب مصر في كأس العرب 2021

والآن نتعرف على موعد مباراة مصر والأردن في كأس العرب 2021 والقنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة مصر والأردن؟

موعد مباراة مصر والأردن هو يوم السبت القادم11 ديسمبر 2021 على ستاد الجنوب.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر والأردن.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة مصر والأردن؟

القنوات الناقلة لمباراة مصر والأردن هي بي إن سبورتس، وبالتأكيد ستخصص القناة الأولى beIN SPORTS HD 1 لهذا الغرض.

ستجد المباراة أيضًا على قنوات الكأس، والتي تذيع أيضًا مباريات كأس العرب 2021.

يمكنك كذلك مشاهدة البث المباشر لمباراة مصر والأردن عبر الإنترنت، وذلك من خلال النسخة العربية من موقع جول.