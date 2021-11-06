جدول مباريات ومجموعة منتخب مصر في كأس العرب 2021

يتأهب العالم العربي من المحيط إلى الخليج لبطولة كأس العرب 2021 المقرر إقامتها في قطر بالفترة بين أول ديسمبر المقبل إلى يوم 18 من الشهر نفسه.

منتخب مصر سيكون على رأس الذاهبين إلى الدوحة، وعينه على العودة إلى القاهرة بلقب جديد يضاف إلى سلسلة ألقابه التاريخية عندما يتعلق الأمر بكأس العرب.

صحيح أن مشاركة اللاعبين المحترفين في هذه البطولة لا يزال مجهولًا ولم يُحسم بعد، إلا أن مصر في كل الأحوال ستكون جاهزة بجيل قوي بقيادة المدرب حسام البدري وعينها على الذهاب بعيدًا في المنافسة العربية الهامة.

الفراعنة رفقة حسام البدري تمكنوا من بلوغ كأس الأمم الإفريقية التي ستقام في الكاميرون العام المقبل، والبطولة العربية ستكون خير استعداد لهذا المعترك القاري الهام أيضًا.

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وفي هذا التقرير، سنتعرف على ترتيب مجموعة مصر في كأس العرب 2021 وجدول المباريات والقنوات الناقلة.

مجموعة مصر في كأس العرب 2021

أسفرت قرعة كأس العرب 2021 عن وقوع مصر في مجموعة نارية بجوار بطل إفريقيا وأحد أقوى المنتخبات العربية مؤخرًا الجزائر، وقد صعدت لبنان والسودان من التصفيات.

مجموعة مصر في كأس العرب 2021

المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 مصر 0 0 0 0 0 0 0 0 2 الجزائر 0 0 0 0 0 0 0 0 3 لبنان 0 0 0 0 0 0 0 0 4 السودان 0 0 0 0 0 0 0 0

ما هي القنوات الناقلة لبطولة كأس العرب 2021؟

تنقل مباريات كأس العرب للمنتخبات 2021 عبر قنوات بي إن سبورتس القطرية، وذلك عبر قناتها المفتوحة beIN SPORTS HD.

لم تعلن أي قناة أخرى حصولها على حقوق بث مباريات كأس العرب 2021، لكن من الممكن أن تحصل بعض القنوات العربية الأخرى على بعض المباريات.

جدول مباريات مصر في كأس العرب 2021

المباراة الموعد الملعب مصر - لبنان الأربعاء 1 ديسمبر 2021،

15:00 مصر ولبنان، 16:00 السعودية ستاد الثمامة مصر - السودان السبت 4 ديسمبر 2021،

18:00 مصر والسودان، 19:00 السعودية ستاد راس أبو عبود مصر - الجزائر الثلاثاء 7 ديسمبر 2021،

21:00 مصر، 20:00 الجزائر ستاد الجنوب

قائمة منتخب مصر في كأس العرب 2021

أرسل الجهاز الفني لمنتخب مصر في أكتوبر الماضي قائمته المبدئية لكأس العرب 2021، على أن تتحدد القائمة النهائية في وقتٍ لاحق.

تواجد في قائمة منتخب مصر 35 لاعبًا وغاب عنها المحترفين في الدوريات الأوروبية، أمثال محمد صلاح نجم ليفربول ومحمد النني لاعب آرسنال.