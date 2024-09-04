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Mahmoud 'Trezeguet' Hassan Egypt Cape Verde Afcon 2023Getty
التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا
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جدول مباريات وترتيب مصر في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025
أحمد جمال

موعد مباراة مصر وكاب فيردي في تصفيات أمم إفريقيا 2025 والقنوات الناقلة

مصر v الرأس الأخضرالتصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيامصرالرأس الأخضر

تعرف على موعد مباراة مصر وكاب فيردي في تصفيات أمم إفريقيا 2025 والقنوات الناقلة...

تستعد المنتخبات الإفريقية لخوض تصفيات أمم إفريقيا 2025 القادمة والمقرر إقامتها في المغرب.

ويستعد المنتخب المصري لخوض مباراته أمام كاب فيردي في الجولة الأولى من مرحلة المجموعات، والتي تضم معهم كلً من بوتسوانا وموريتانيا.

لا شك أن الفراعنة يطمحون في التأهل للبطولة المحببة لهم، حيث يُعد منتخب مصر هو البطل التاريخي لأمم إفريقيا برصيد 7 ألقاب، على الرغم من ابتعادهم عن منصات التتويج منذ حقبة المدرب القدير "حسن شحاته" في 2010.

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على الجانب الآخر منتخب كاب فيردي لا يملك ألقاب قارية ولكنه منتخب صلب، واستطاع أن يثبت نفسه في السنوات القليلة السابقة وقدم مستويات رائعة في أمم إفريقيا الأخيرة بوصوله إلى الدور ربع النهائي.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة مصر وكاب فيردي في الجولة الأولى من دور مجموعات تصفيات أمم إفريقيا 2025 والقنوات الناقلة....

المباراة التالية

ما موعد مباراة مصر وكاب فيردي في تصفيات أمم إفريقيا 2025؟

موعد مباراة مصر وكاب فيردي في تصفيات أمم إفريقيا 2025، هو يوم الجمعة 6 سبتمبر 2024 على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة مصر وكاب فيردي في تصفيات أمم إفريقيا 2025؟

تذاع مباريات تصفيات أمم إفريقيا 2025 عبر قنوات "بي إن سبورتس"، وبالتأكيد ستجد مباراة مصر وكاب فيردي في تصفيات أمم إفريقيا 2025 على شاشتها.

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المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعبالمعلق
مصر - كاب فيرديالجمعة 6 سبتمبر 2024
22:00 مصر والسعودية		beIN Sports 2ستاد القاهرة الدوليعلي محمد علي

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام كاب فيردي في تصفيات أمم إفريقيا 2025

من المتوقع أن يدخل المدرب حسان حسن المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل| 4-3-3
حراسة المرمىمحمد الشناوي
خط الدفاععمر كمال - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - محمد هاني
خط الوسطمروان عطية - إمام عاشور - حمد فتحي
خط الهجوممحمود تريزيجيه - مصطفى محمد - محمد صلاح
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