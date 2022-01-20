موعد مباراة مصر القادمة في أمم أفريقيا 2021 والقنوات الناقلة

يستقبل استاد أحمدو أهيدجو، مباراة هامة وقوية تجمع بين منتخب مصر، وساحل العاج، ضمن مباريات دور الـ 16 لبطولة لكأس الأمم الإفريقية.

منتخب مصر افتتح مشواره في البطولة بهزيمة من نيجيريا بهدف دون رد، ولكنه عاد وحقق فوزًا ثمينًا على غينيا بيساو في الجولة الثانية ليحافظ على آماله في الوصول إلى الدور القادم، ثم فاز على السودان بهدف دون رد، وسيطمح لعبور الأفيال الإيفوارية ليواصل الفراعنة مشوارهم نحو اللقب الغالي الغائب منذ 2012.

على الجانب الآخر، منتخب ساحل العاج تصدر المجموعة الخامسة بسبع نقاط، وسيدخل المباراة بمعنويات مرتفعة بعد فوزه على الجزائر بثلاثة أهداف مقابل هدف، وسيهدف لمواصلة الانتصارات وتخطي عقبة الفراعنة من أجل التقدم في البطولة.

جدول مباريات ومجموعات كأس أمم إفريقيا 2021 والقنوات الناقلة

الآن نستعرض معًا موعد مباراة مصر وساحل العاج، وما هي القنوات الناقلة؟

ما هو موعد مباراة مصر وساحل العاج؟

موعد مباراة مصر وساحل العاج هو الأربعاء الموافق 26 يناير 2022، على ملعب أحمدو أهيدجو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السادسة مساءً بتوقيت مصر، السابعة بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة مصر والسودان؟

تُبث منافسات كأس أمم أفريقيا 2021 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فقط وحصريًا عبر شاشات قناة beIN Sports، وستنقل المباريات عبر قنوات الباقة المخصصة للبطولة وهُم beIN MAX 1 وbeIN MAX 2

كما يمكنك متابعة المباراة عبر البث المباشر الكتابي المُقدم من موقع جول، والذي ينطلق قبل بداية اللقاء بحوالي نصف ساعة.