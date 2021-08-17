جدول مباريات ومجموعات كأس أمم إفريقيا 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على مجموعات كأس أمم إفريقيا 2021 بعد إقامة القرعة، مواعيد مباريات

بدأ العد التنازلي لبداية كأس أمم إفريقيا 2021 مع إقامة قرعة البطولة في الكاميرون، وذلك يوم الثلاثاء 17 أغسطس 2021.

زادت شعبية أمم إفريقيا في السنوات الأخيرة مع زيادة محترفي القارة السمراء في الدوريات الأوروبية، وقرار عدد من اللاعبين تمثيل منتخبات بلادهم الأصلية، بعد أن كان السواد الأكبر من اللاعبين في السابق يفضلون تمثيل منتخبات أوروبيا وعلى رأسها فرنسا.

نجوم ساطعة أصبحت تشارك في كاس أمم إفريقيا، على غرار أشرف حكيمي نجم ريال مدريد السابق وباريس سان جيرمان الحالي، رياض محرز نجم مانشستر سيتي، وبالطبع الفرعون المصري محمد صلاح نجم ليفربول.

كان من المقرر أن تقام كأس أمم إفريقيا 2021 مطلع العام الجاري، لكن تأجلت لمدة عام كامل بسبب تفشي فيروس كورونا في جميع الأنحاء، وإجبار كرة القدم في كل مكان على التوقف.

وفي هذا التقرير، ينقل لكم جول كل ما يخص النسخة القادمة من كأس أمم إفريقيا، جدول المباريات والمجموعات، القنوات الناقلة وأكثر من ذلك..

ما هو نظام كأس أمم إفريقيا 2021؟

يشارك في كأس أمم إفريقيا 24 منتخبًا للمرة الثانية على التوالي، بعد النسخة السابقة التي أقيمت في مصر عام 2019.

يتم تقسيم منتخبات أمم إفريقيا إلى 6 مجموعات رباعية، ومع نهاية الدور الأول، تتأهل المنتخبات الحاصلة على المركزين الأول والثاني من كل مجموعة، ويلحق بهم أفضل 4 منتخبات حصلت على المركز الثالث.

بقية مباريات كأس أمم إفريقيا ستلعب بنظام خروج المغلوب، وذلك بدايةٍ من دور 16 حتى النهائي.

مواعيد كأس أمم إفريقيا 2021

الدور البداية النهاية المجموعات 9 يناير 2022 20 يناير 2022 دور 16 23 يناير 2022 26 يناير 2022 ربع النهائي 29 يناير 2022 30 يناير 2022 نصف النهائي 2 فبراير 2022 3 فبراير 2022 النهائي 6 فبراير 2022

ما هي القنوات الناقلة لكأس أمم أفريقيا 2021؟

حصلت مجموعة قنوات بي إن سبورت على حقوق بث كأس أمم إفريقيا 2021 في الشرق الأوسط، وستكون هي الناقل الحصري الوحيد على الأقمار العربية نايل سات وسهيل سات وعرب سات وغيرهم.

كما يمكنك متابعة مباريات أمم إفريقيا القادمة عن طريق خدمة البث المباشر، والتي يقدمها موقع جول لأهم مباريات المنتخبات العربية والبطولة بشكلٍ عام.

مجموعات كأس أمم إفريقيا 2021

مباريات كبيرة ستشهدها بطولة توتال إنيرجي كأس الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون 🤩



ما المجموعة الأقوي من وجهة نظرك؟ 👀#TotalEnergiesAFCON pic.twitter.com/NjORNKJ4PA — توتال إنيرجي كأس الأمم الإفريقية 2021 🏆 (@caf_online_AR) August 17, 2021

المجموعة الأولى المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 الكاميرون 0 0 0 0 0 0 0 0 2 بوركينا فاسو 0 0 0 0 0 0 0 0 3 إثيوبيا 0 0 0 0 0 0 0 0 4 الرأس الأخضر 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة الثانية المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 السنغال 0 0 0 0 0 0 0 0 2 زيمبابوي 0 0 0 0 0 0 0 0 3 غينيا 0 0 0 0 0 0 0 0 4 مالاوي 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة الثالثة المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 المغرب 0 0 0 0 0 0 0 0 2 غانا 0 0 0 0 0 0 0 0 3 جزر القمر 0 0 0 0 0 0 0 0 4 الجابون 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة الرابعة المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 نيجيريا 0 0 0 0 0 0 0 0 2 مصر 0 0 0 0 0 0 0 0 3 السودان 0 0 0 0 0 0 0 0 4 غينيا بيساو 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة الخامسة المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 الجزائر 0 0 0 0 0 0 0 0 2 سيراليون 0 0 0 0 0 0 0 0 3 غينيا الاستوائية 0 0 0 0 0 0 0 0 4 كوت ديفوار 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة السادسة المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 تونس 0 0 0 0 0 0 0 0 2 مالي 0 0 0 0 0 0 0 0 3 موريتانيا 0 0 0 0 0 0 0 0 4 جامبيا 0 0 0 0 0 0 0 0

جدول مباريات كأس أمم إفريقيا 2021 - المجموعات

جدول مباريات بطولة توتال إنيرجي كأس الأمم الإفريقية 📋#TotalEnergiesAFCON pic.twitter.com/VHwY6QGmQ2 — توتال إنيرجي كأس الأمم الإفريقية 2021 🏆 (@caf_online_AR) August 17, 2021

الجولة الأولى المباراة الموعد الملعب الكاميرون - بوركينا فاسو الأحد 9 يناير 2021،

18:00 مصر، 17:00 المغرب ستاد بول بيا إثيوبيا - الرأس الأخضر الأحد 9 يناير 2021،

21:00 مصر، 20:00 المغرب ستاد بول بيا السنغال - زيمبابوي الإثنين 10 يناير 2021،

15:00 مصر، 14:00 المغرب ستاد كويكونج غينيا - مالاوي الإثنين 10 يناير 2021،

18:00 مصر، 17:00 المغرب ستاد كويكونج المغرب - غانا الإثنين 10 يناير 2021،

18:00 مصر، 17:00 المغرب ستاد أحمدو أهيدجو جزر القمر - جامبيا الإثنين 10 يناير 2021،

21:00 مصر، 20:00 المغرب ستاد أحمدو أهيدجو الجزائر - سيراليون الثلاثاء 11 يناير 2021،

15:00 مصر، 14:00 الجزائر ستاد جابوما نيجيريا - مصر الثلاثاء 11 يناير 2021،

18:00 مصر، 17:00 المغرب ستاد رومدي أدجيا السودان - غينيا بيساو الثلاثاء 11 يناير 2021،

21:00 السودان، 20:00 المغرب ستاد رومدي أدجيا تونس - مالي الأربعاء 12 يناير 2021،

15:00 مصر، 14:00 تونس ستاد ليمبي موريتانيا - جامبيا الأربعاء 12 يناير 2021،

18:00 مصر، 17:00 تونس ستاد ليمبي غينيا الاستوائية - كوت ديفوار الأربعاء 12 يناير 2021،

21:00 مصر، 20:00 المغرب ستاد جابوما

الجولة الثانية المباراة الموعد الملعب الكاميرون - إثيوبيا الخميس 13 يناير 2021،

18:00 مصر، 17:00 المغرب ستاد بول بيا الرأس الأخضر - بوركينا فاسو الخميس 13 يناير 2021،

21:00 مصر، 20:00 المغرب ستاد بول بيا السنغال - غينيا الجمعة 14 يناير 2021،

15:00 مصر، 14:00 المغرب ستاد كويكونج مالاوي - زيمبابوي الجمعة 14 يناير 2021،

18:00 مصر، 17:00 المغرب ستاد كويكونج المغرب - جزر القمر الجمعة 14 يناير 2021،

18:00 مصر، 17:00 المغرب ستاد أحمدو أهيدجو الجابون - غانا الجمعة 14 يناير 2021،

21:00 مصر، 20:00 المغرب ستاد أحمدو أهيدجو نيجيريا - السودان السبت 15 يناير 2021،

18:00 السودان، 17:00 المغرب ستاد رومدي أدجيا غينيا بيساو - مصر السبت 15 يناير 2021،

21:00 السودان، 20:00 المغرب ستاد رومدي أدجيا جامبيا - مالي الأحد 16 يناير 2021،

15:00 مصر، 14:00 تونس ستاد ليمبي كوت ديفوار - سيراليون الأحد 16 يناير 2021،

18:00 مصر، 17:00 الجزائر ستاد جابوما تونس - موريتانيا الأحد 16 يناير 2021،

18:00 مصر، 17:00 تونس ستاد ليمبي الجزائر - غينيا الاستوائية الأحد 16 يناير 2021،

21:00 مصر، 20:00 الجزائر ستاد جابوما