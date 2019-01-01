موعد مباراة مصر ضد بوتسوانا، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة منتخب مصر القادمة ضد منتخب بوتسوانا الودية وماهي القنوات الناقلة، والتشكيل المتوقع

محمد مصطفي

يفتح استاد برج العرب أبوابه لإستضافة مباراة تجمع بين مصر وبتسوانا يوم الاثنين القادم 14 أكتوبر 2019 ميلادياً، الموافق 16 صفر 1441 هجرياً، وذلك ضمن استعدادًا للتصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2020 وأمم أفريقيا 2021

يخوض المنتخب المصري أولي مباراته الودية استعدادًا للتصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2020 وأمم أفريقيا 2021، حيث ودع الفراعنة بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 المقامة على أرضه ووسط جمهوره بعدما خسر أمام منتخب جنوب إفريقيا بهدف دون رد، فى دور الـ 16 من البطولة، ويذكر أن منتخب مصر يتواجد على رأس المجموعة السابعة من تصفيات أمم إفريقيا بجوار كينيا وجزر القمر وتوجو.

وبدأ المنتخب أولى معسكراته تحت قيادة مديره الفني حسام البدري لمواجهة بتسوانا وديا، وسيواجه كينيا فى أولي مشاوره فى التصفيات يوم 14 نوفمبر ثم يلتقي مع جزر القمر يوم 18 من نفس الشهر.

يضم المعسكر 22 لاعبا هم : محمد الشناوى ومحمد عوّاد ومحمد بسام ورجب بكار وأحمد فتحى ومحمود علاء وباهر المحمدى وأيمن أشرف وعبد الله جمعة ومحمد حمدى وطارق حامد وحمدى فتحى وعبد الله السعيد ومحمد مجدى أفشة وحسين الشحات وعمر جابر وحسام حسن وعمر السعيد.

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موعد مباراة مصر ضد بوتسوانا والقنوات الناقلة

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المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة مصر - بوتسوانا استاد برج العرب الاثنين 14 أكتوبر 2019،

16 صفر 1441،

19:00 مصر، 20:00 السعودية ON Sport, Time Sport

الغيابات والتشكيل المتوقع لمنتخب مصر

يغيب محمد صلاح عن صفوف الفراعنة فى هذه المباراة الودية ولن يغيب أي لاعب أخر بسبب الإصابة أو الإيقاف، وستكون جميع العناصر متاحة أمام المدرب حسام البدري لخوض هذه المواجهة.

من المتوقع أن يبدأ البدري على نفس نسقه وأفكاره، فسيكون حسين الشحات هو البديل الوحيد لصلاح، وعبدالله جمعة ظهيرأيسر، وطارق حامد وعمرو السولية فى خط الوسط ومهاجم ومن المتوقع أن يبدأ بعمر السعيد فى الهجوم

التشكيل | 4-2-3-1