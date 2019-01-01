كيف سيلعب المنتخب المصري في غياب محمد صلاح؟

تعرف على الحلول الفنية المقترحة لمواجهة غياب محمد صلاح عن المنتخب المصري في المباراة الودية أمام بوتسوانا..

عمر خليل

يستعد حسام البدري لخوض أول مباراة رسمية له في مهمته الجديدة كمدير فني للمنتخب المصري، وذلك عندما يلتقي الفراعنة بنظيرهم منتخب بوتسوانا في مباراة ودية دولية من المقرر إقامتها يوم الإثنين الموافق 14 أكتوبر 2019 ميلاديًا، 15 صفر 1441 هجريًا، وسيحتضنها ملعب برج العرب في إطار استعدادات زملاء محمد صلاح لخوض غمار تصفيات كأس العالم 2022 بقطر.

وكان البدري قد تقلد مسؤولية تدريب البطل التاريخي لكأس أمم أفريقيا منذ قرابة الشهر، وذلك بعدما استقرت الآراء عليه وفشلت المفاوضات مع المرشح الأول حينها إيهاب جلال، ليُشكل مدرب الأهلي السابق جهازه والذي يعاونه فيه أحمد أيوب وطارق مصطفى وسيد معوض، مع وجود أيمن طاهر كمدرب لحراس المرمى، والنجم محمد بركات كمدير للمنتخب.

المدرب الخمسيني كان قد صرح من قبل أنه لم يحبذ فكرة مواجهة منتخب البرازيل أو الأرجنتين وديًا في أول مباراة له رفقة المنتخب، وقد فضّل أن يخوض المنتخب مباراة في مستوى أقل أمام منتخب إفريقي لتكون استعداد أكثر واقعية وهدوء للمرحلة المقبلة الصعبة والتي يواجه فيها الفراعنة تصفيات كأس العالم وكأس الأمم الإفريقية.

في الوقت نفسه، فإن البدري قد أعلن عن عدم وصول محمد صلاح إلى معسكر المنتخب وذلك منعًا للإجهاد، ورغم تفاوت المعلومات وميل بعض التقارير إلى أن صلاح نفسه هو من طلب عدم الحضور للتركيز مع فريقه ليفربول، غير أن المصريين حاليًا أمام حقيقة مطلقة وهي أن منتخبهم للمرة الأولى منذ سنوات سيخوض مباراة دون نجمه الأول والأوحد، مما يطرح عديد الأسئلة حول الأفكار والآراء التي ستدور في ذهن البدري لتعويض هذا الغياب.

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ما هي الطريقة المفضلة لحسام البدري؟

من المهم وقبل الخوض في تفاصيل الحلول المقترحة أمام البدري، أن يتم تسليط الضوء على الأفكار الفنية لرئيس بيراميدز السابق، والتي كانت واضحة خلال الثلاث فترات التي قاد فيها الأهلي وحقق خلالها دوري بلا هزيمة ودوري أبطال إفريقيا وكأس مصر.

إنه من نوعية المدربين الواقعيين، فهو يميل إلى وضع أفضل 11 لاعبًا دون أي نوع من أنواع الفلسفة، مع التمسك بصورة كبيرة بطريقة 4/2/3/1 المعتمدة في المقام الأول على جناحين على مستوى عالٍ، إلى جانب وجود صانع ألعاب في أفضل حلة بمقدوره تحويل اللعب وتوزيعه بصورة مثالية، وهو الدور الذي تألق فيه معه عبد الله السعيد في ولايته الأخيرة مع الشياطين الحمر من قبل.

ولا يجب الإغفال عن أن البدري ليس من نوعية المدربين المحبذين للهجوم بشراسة، بل إنه دائم التراجع والهدوء فور التقدم، ويمكن وصفه بأنه مدرب واقعي وليس دفاعي بالدرجة الأولى.

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قائمة منتخب مصر لمباراة بوتسوانا

أعلن حسام البدري عن ضم 23 لاعبًا لقائمة المنتخب المصري وهم:

محمد عواد، محمد الشناوي، محمد بسام في حراسة المرمى.

عبد الله جمعة ومحمد حمدي ومحمود علاء وباهر المحمدي وأحمد حجازي ورجب بكار وأحمد فتحي وأيمن أشرف في خط الدفاع.

طارق حامد ومحمد النني وعمرو السولية وحمدي فتحي وعبد الله السعيد ومحمد مجدي قفشة في منتصف الملعب.

حسين الشحات ومحمود حسن تريزيجيه وعمر جابر وحسام حسن وعمر السعيد وأحمد حسن كوكا في خط الهجوم.

ويجب الإشارة إلى أن القائمة قد تقرر أن تخلو من لاعبي المنتخب المصري الأولمبي، وعلى رأسهم الثنائي المتألق رمضان صبحي ومصطفى محمد، وذلك لاستعدادهم لخوض غمار بطولة إفريقيا المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 والمقرر لها أن تُقام على أرض مصر.

كيف سيلعب منتخب مصر في غياب صلاح؟

كما تمت الإشارة، فإن البدري دومًا يفضل اللعب بطريقة 4/2/3/1 التقليدية، وهذا الأمر سيكون مناسبًا لصلاح، وفي نفس الوقت عند غيابه قد يضع مصر في مأزق لا سيما وفي ظل عدم وجود جناح أيمن على نفس مستوى صلاح، وخصوصًا بعد الإصابة الطويلة التي ألّمت بالبديل الوحيد صاحب نفس الطريقة، مصطفى فتحي.

ولكن مع غياب نجم ليفربول، تتواجد أمام البدري فرصة لتغير طريقة اللعب لتكون 4/3/3 والتي سيعتمد فيها على ثلاثي في الوسط ليعوض ضعف الأطراف من الناحية الهجومية، أي يمنح الثنائي عبد الله السعيد ومحمد مجدي قفشة فرصة اللعب سويًا ومن خلفهما طارق حامد والسولية، مع فتح التحركات لقفشة إلى الأطراف لتعويض غياب الأجنحة.

من الحلول المقترحة أيضًا تجربة طريقة 4/4/2، فبعدما ضم الثنائي عمر السعيد وحسام حسن، يمكنه تجربتهما سويًا في الأمام ومن خلفهما عبد الله السعيد وتريزيجيه في الأطراف مع تحركات الأول التقليدية في العمق، وهذا حل يبدو راديكاليًا إلى حدٍ كبير.

أما إذا مال البدري إلى الاستمرار على نفس نسقه وأفكاره، فسيكون حسين الشحات هو البديل الوحيد لصلاح، ويلعب على الجبهة اليمنى وتريزيجيه على اليسرى وفي القلب عبد الله السعيد تحت المهاجم عمر السعيد، وهو الحل الأقرب للواقعية بالنظر إلى أفكار حسام البدري.

التشكيل المتوقع لمصر في غياب صلاح

محمد الشناوي

عبد الله جمعة - محمود علاء - أحمد حجازي - أحمد فتحي

طارق حامد - عمرو السولية

تريزيجيه - عبد الله السعيد - حسين الشحات