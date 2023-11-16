موعد مباراة مصر القادمة في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة مصر القادمة ضد سيراليون في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

استهل منتخب مصر مشواره في تصفيات كأس العالم 2026 بفوز مقنع على جيبوتي بسداسية نظيفة كان بطلها الأول نجم ليفربول، محمد صلاح.

الآن يتعين عليه خوض مواجهته القادمة خارج الديار بالتحديد أمام سيراليون في ليبيريا، كملعب محايد لعدم مطابقة ملاعب سيراليون اشتراطات السلامة.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة مصر القادمة أمام سيراليون في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة..

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جدول مباريات وترتيب مصر في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة سيراليون ومصر في تصفيات كأس العالم 2026؟

موعد مباراة سيراليون ومصر في تصفيات كأس العالم 2026 هو يوم الأحد 19 نوفمبر 2023 على ملعب صامويل كانيون دوي بليبيريا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة سيراليون ومصر في تصفيات كاس العالم 2026؟

حصلت شبكة "SSC" الرياضية السعودية على حقوق بث تصفيات كأس العالم 2026 عن قارة إفريقيا، ومن المرجح أيضًا أن تنقل قناة أون تايم سبورتس المباراة بصفتها حاصلة على حقوق بث مباريات منتخب مصر.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب سيراليون - مصر الأحد 19 نوفمبر 2023

18:00 مصر، 19:00 السعودية SSC

أون تايم سبورتس صامويل كانيون دوي

كيف تشاهد مباراة سيراليون ومصر في تصفيات كأس العالم 2026 عبر الإنترنت؟

هواة البث المباشر يمكنهم الاستمتاع بالخدمة التي يقدمها تطبيق شاهد.