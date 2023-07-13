جدول مباريات وترتيب مصر في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات مصر في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة ومجموعة الفراعنة في تصفيات المونديال...

يحظى المنتخب المصري بتاريخ كبير كونه أحد أكبر المنتخبات الإفريقية، وهو الأكثر فوزًا بكأس أمم إفريقيا حيث رفع الكأس 7 مرات كانت آخرها في عام 2010 تحت قيادة حسن شحاتة.

لكن لا يتمتع الفراعنة بهذا النجاح الكبير على صعيد تصفيات كأس العالم، فعدد مشاركاتهم مقارنةً بالمنتخبات الكبرى في القارة السمراء قليل نسبيًا، حيث وصل منتخب مصر للمونديال 3 مراتٍ فقط في تاريخه.

ويستعد المنتخب المصري، لخوض تصفيات كأس العالم 2026، والذي يسعى إلى أن تكون تلك البطولة هي المشاركة الرابعة له في المونديال، خاصة مع النظام الجديد للتصفيات، بعد زيادة عدد فرق المونديال إلى 48 فريقًا.

وهنا نتعرف سويًا على مواعيد مباريات منتخب مصر في تصفيات كأس العالم 2026، كذلك مجموعة الفراعنة في التصفيات وأكثر.

ما هو نظام تصفيات كأس العالم 2026 إفريقيا؟

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أعلن بالفعل عن النظام الجديد للتصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

نظام التصفيات يشهد دخول كافة المنتخبات الأعضاء في "كاف" والتي يبلغ عددها 54 منتخبًا مباشرة في مرحلة المجموعات، حيث سيتم تقسيمها على 9 مجموعات تضم كل منها 6 منتخبات.

وتلعب المنتخبات في كل مجموعة 10 مباريات بنظام الذهاب والعودة، على أن يتأهل المتصدر مباشرة إلى مونديال 2026، فيما يتنافس أفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثاني في دورة يتأهل منها منتخب ينافس على مقعد التأهل إلى كأس العالم في الملحق العالمي.

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم 2026

أسفرت القرعة عن وقوع الفراعنة في المجموعة الأولى من التصفيات مع بوركينا فاسو، غينيا بيساو، سيراليون، إثيوبيا، وجيبوتي