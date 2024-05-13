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بلال محمد

موعد مباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي 2023-2024 والقنوات الناقلة

مانشستر يونايتد v نيوكاسلالدوري الإنجليزي الممتازمانشستر يونايتدنيوكاسل

تعرف على موعد مباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل المؤجلة من الجولة 34 من الدوري الإنجليزي 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يستقبل ملعب أولد ترافورد، مباراة هامة وقوية ضمن المباريات المؤجلة من الجولة الـ 34 من الدوري الإنجليزي 2023-2024، بين مانشستر يونايتد ونيوكاسل.

مانشستر يونايتد، وبعد سلسلة من النتائج السلبية، يدخل اللقاء بهدف مصالحة الجماهير ومحاولة الخروج بنقاط المباراة كاملة، والعودة لطريق الانتصارات من أجل محاولة حجز مقعدًا في المسابقات الأوروبية الموسم القادم.

أما نيوكاسل فحاله لا يختلف كثيرًا عن الشياطين الحمر، فيدخل المباراة تحت شعار لا بديل عن الفوز، للاحتفاظ بالمركز السادس الذي يؤهله لمسابقة الدوري الأوروبي الموسم المقبل.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي التقرير التالي سنتعرف معًا على موعد مانشستر يونايتد ونيوكاسل المؤجلة من الجولة 34 من الدوري الإنجليزي 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

جدول مباريات الدوري الإنجليزي 2023-2024، القنوات الناقلة والترتيب

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ما موعد مباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي 2023-2024؟

موعد مباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي هو يوم الأربعاء 15 مايو 2024، على ملعب أولد ترافورد.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت مصر والسعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري الإنجليزي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، يمكنك مشاهدة المباراة على شاشتها.

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المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعب
مانشستر يونايتد - نيوكاسلالأربعاء 15 مايو 2024،
22:00 مصر والسعودية		beIN Sports HD 1أولد ترافورد

التشكيل المتوقع لمانشستر يونايتد أمام نيوكاسل في الدوري الإنجليزي 2023-2024:

التشكيل| 4-3-3
حراسة المرمىأونانا
خط الدفاعدالوت - ماكتومناي - جوني إيفانز - آرون وان بيساكا
خط الوسطكاسيميرو - كوبي ماينو - برونو فيرنانديز
خط الهجومماركوس راشفورد - هويلاند - جارناتشو
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