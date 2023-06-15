جدول مباريات الدوري الإنجليزي 2023-2024، القنوات الناقلة والترتيب

نجح مانشستر سيتي، بقيادة بيب جوارديولا، في تحقيق لقب الدوري الإنجليزي، بالموسم الماضي متفوقًا على آرسنال في موسم شهد العديد من الإثارة والتنافس بين كافة الفرق.
رحلة مانشستر سيتي لحسم اللقب لم تكن سهلة، إذ اشتعلت المنافسة بينه وبين آرسنال، حتى الجولات الأخيرة، ليستطيع تحقيق البطولة في النهاية للمرة الثالثة على التوالي.
والآن تنطلق نسخة جديدة من البطولة، بطموحات مرتفعة من كافة الفرق لتحقيق اللقب الثمين، في البطولة التي يصنفها البعض على أنها البطولة الأكثر إثارة في العالم.
يشارك في البريمييرليج 20 فريقًا كما هو معلوم للجميع، يتنافسون فيما بينهم ذهابًا وإيابًا طوال الموسم وفي النهاية يحصل صاحب المركز الأول على اللقب، ويشارك في دوري أبطال أوروبا رفقة أصحاب المراكز الثاني والثالث والرابع، أما صاحب المركز الخامس فيشارك في الدوري الأوروبي، فيما يهبط ثلاثي المؤخرة إلى دوري البطولة الإنجليزية.
وفي هذا التقرير يقدم لكم موقع جول جميع جولات وترتيب الدوري الإنجليزي.
جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2023-2024
المركز
الفريق
لعب
فاز
تعادل
خسر
له
عليه
الفارق
النقاط
1
آرسنال
0
0
0
0
0
0
0
0
2
أستون فيلا
0
0
0
0
0
0
0
0
3
بورنموث
0
0
0
0
0
0
0
0
4
برينتفورد
0
0
0
0
0
0
0
0
5
برايتون
0
0
0
0
0
0
0
0
6
تشيلسي
0
0
0
0
0
0
0
0
7
كريستال بالاس
0
0
0
0
0
0
0
0
8
إيفرتون
0
0
0
0
0
0
0
0
9
فولهام
0
0
0
0
0
0
0
0
10
لوتون
0
0
0
0
0
0
0
0
11
بيرنلي
0
0
0
0
0
0
0
0
12
ليفربول
0
0
0
0
0
0
0
0
13
مانشستر سيتي
0
0
0
0
0
0
0
0
14
مانشستر يونايتد
0
0
0
0
0
0
0
0
15
نيوكاسل يونايتد
0
0
0
0
0
0
0
0
16
نوتينجهام
0
0
0
0
0
0
0
0
17
شيفيلد يونايتد
0
0
0
0
0
0
0
0
18
توتنهام
0
0
0
0
0
0
0
0
19
وست هام
0
0
0
0
0
0
0
0
20
وولفرهامبتون
0
0
0
0
0
0
0
0
ما هي القنوات الناقلة للدوري الإنجليزي 2023-2024؟
تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس الحقوق الحصرية لبث الدوري الإنجليزي الممتاز عبر شاشتها لقاطني الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وقد خصصت القناة 1 و 2 Premium لتكون قناة البريمييرليج.
كما يمكنك متابعة المباريات من خلال البث المباشر الكتابي الذي يقدمه موقع جول ويبدأ قبلها بحوالي نصف ساعة.
جدول مباريات الدوري الإنجليزي - الجولة الثانية
المباراة
الموعد
النتيجة
الملعب
أستون فيلا - إيفرتون
السبت 19 أغسطس 2023،
-
فيلا بارك
كريستال بالاس - آرسنال
السبت 19 أغسطس 2023،
-
سيلهرست بارك
فولهام - برنتفورد
السبت 19 أغسطس 2023،
17:00 مصر والسعودية
-
كرافن كوتيج
ليفربول - بورنموث
السبت 19 أغسطس 2023،
-
أنفيلد
لوتون - بيرنلي
السبت 19 أغسطس 2023،
-
كينيلورث رود
مانشستر سيتي - نيوكاسل يونايتد
السبت 19 أغسطس 2023،
-
اتحاد
نوتنجهام فورست - شيفيلد يونايتد
السبت 19 أغسطس 2023،
-
سيتي جرواند
توتنهام - مانشستر يونايتد
السبت 19 أغسطس 2023،
-
ملعب توتنهام هوتسبير
وست هام - تشيلسي
السبت 19 أغسطس 2023،
-
لندن الأولمبي
وولفرهامبتون - برايتون
السبت 19 أغسطس 2023،
-
مولينو
جدول مباريات الدوري الإنجليزي - الجولة الأولى
المباراة
الموعد
النتيجة
الملعب
بيرنلي - مانشستر سيتي
الجمعة 11 أغسطس 2023،
-
تيرف مور
آرسنال - نوتنجهام فورست
السبت 12 أغسطس 2023،
-
الإمارات
بورنموث - وست هام
السبت 12 أغسطس 2023،
-
فيتاليتي
برايتون - لوتون تاون
السبت 12 أغسطس 2023،
-
أميكس ستاديوم
إيفرتون - فولهام
السبت 12 أغسطس 2023،
-
جوديسون بارك
شيفيلد يونايتد - كريستال بالاس
السبت 12 أغسطس 2023،
-
برامول لين
نيوكاسل - أستون فيلا
السبت 12 أغسطس 2023،
-
سانت جيمس بارك
برينتفورد - توتنهام
الأحد 13 أغسطس 2023،
-
جيتيك
تشيلسي - ليفربول
الأحد 13 أغسطس 2023،
-
ستامفورد بريدج
مانشستر يونايتد - وولفرهامبتون
الإثنين 14 أغسطس 2023،
-
أولد ترافورد