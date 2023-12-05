مباراة ضمن قمم الدوري الإنجليزي الكلاسيكية بين عملاقين من حجم مانشستر يونايتد وتشيلسي لحساب الجولة الخامسة عشرة من عمر موسم 2023-2024.
مانشستر يونايتد يستضيف على ملعبه أولد ترافورد نظيره تشيلسي، فيما يمكن أن نسميه بـ"لقاء الجريحين".
فالأول يحتل المركز السابع في الدوري الإنجليزي 2023-2024 بينما يحتل تشيلسي المركز العاشر وهما مركزان.لا يليقان بفريقين من أعرق وأقوى الفرق الإنجليزية.
في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي في الدوري الإنجليزي 2023-2024 والقنوات الناقلة..
جدول مباريات الدوري الإنجليزي 2023-2024، القنوات الناقلة والترتيب
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ما هو موعد مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي في الدوري الإنجليزي 2023-2024؟
موعد مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي في الدوري الإنجليزي 2023-2024 هو يوم الأربعاء 6 ديسمبر 2023 على ملعب أولد ترافورد.
وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 22:15 بتوقيت مصر، 23:15 بتوقيت السعودية.
ما هي القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي في الدوري الإنجليزي 2023-2024؟
تذاع مباريات الدوري الإنجليزي على قنوات "بي إن سبورتس" القطرية التي تجدون من خلالها بالتأكيد مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي.
هواة البث المباشر يمكنهم المشاهدة عبر تطبيق TOD.
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|الملعب
|المعلق
|مانشستر يونايتد - تشيلسي
|الأربعاء 8 ديسمبر 2023
22:15 مصر
23:15 السعودية
|beIN Sports HD 1
|أولد ترافورد
|حسن العيدروس
التشكيل المتوقع لمانشستر يونايتد
من المتوقع ان يدخل المدرب إريك تين هاج المباراة بالتشكيل التالي:-
التشكيل: 4-3-3
أندريه أونانا
لوك شو - ديوجو دالوت - هاري ماجواير.- آرون وان بيساكا
كوبي ماينو - سكوت ماكتوميناي - برونو فيرنانديش
ماركوس راشفورد - أليخاندرو جارناتشو - راسموس هويلوند
التشكيل المتوقع لتشيلسي
من المتوقع ان يدخل المدرب ماوريسيو بوتشيتينو المباراة بالتشكيل التالي:-
التشكيل: 4-3-3
روبرت سانشيز
مارك كوكوريا - تياجو سيلفا - ليفي كولويل - ريس جيمس
مويسيس كايسيدو - إنزو فيرنانديز - كونور جالاجير
رحيم ستيرلينج - كول بالمر - نيكولاس جاكسون