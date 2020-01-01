موعد مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة مانشستر يونايتد القادمة ضد تشيلسي في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز وما هي القنوات الناقلة للمباراة والتشكيل المتوقع؟

يشهد ملعب الأولد ترافورد مباراة هامة وقوية تجمع بين مانشستر يونايتد وتشيلسي ضمن لقاءات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز .

مباراة من أقوى لقاءات الجولة السادسة، ولقاء منتظر من جانب محبي وعشاق المستديرة في جميع أنحاء العالم.

يستضيف الشياطين الحمر البلوز في لقاء قوي يجمع بين الفريقين، صاحب الأرض في المركز الـ15 برصيد 6 نقاط جمعهم من 4 مباريات، وتلقى اليونايتد هزيمة ثقيلة من توتنهام بنتيجة 6/1، لكنه تمكن من الفوز على باريس سان جيرمان بطل فرنسا بنتيجة 2/1 في دوري أبطال أوروبا، ويبدو أن سولشاير يسعى لمصالحة الجماهير.

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أما فريق تشيلسي فهو متواجد في المركز الثامن في الترتيب برصيد 8 نقاط، جمعهم في 5 مباريات، ويخوض البلوز اللقاء بعد تعادلين على التوالي في الدوري وفي الويفا أمام إشبيلية.

كان آخر لقاء جمع بين تشيلسي ومان يونايتد في الكأس، وقد انتهى بفوز لفريق العاصمة بنتيجة 3/1.

وفي التقرير التالي سنتعرف على موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد تشيلسي ، وكذلك القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لكلا الفريقين...

ما هو موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد تشيلسي؟

ستٌقام مباراة مانشستر يونايتد ضد تشيلسي يوم السبت 24 أكتوبر 2020 الموافق 7 ربيع الأول 1442 هجرياً، وذلك على ملعب الأولد ترافورد.

وستنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السادسة والنصف بتوقيت مصر، السابعة والنصف مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ضد تشيلسي؟

تمتلك قنوات بي إن سبورت حقوق نقل الدوري الإنجليزي الممتاز ، وسيتم نقل أحداث المباراة على القناة الأولى beIN SPORTS HD 1.

المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة مانشستر يونايتد - تشيلسي الأولد ترافورد السبت 24 أكتوبر 2020،

7 ربيع الأول 1442،

18:30 مصر، 19:30 السعودية beIN Sports HD 1

ما هو التشكيل المتوقع لمانشستر يونايتد؟

يغيب عن اليونايتد مارسيال لحصوله على بطاقة حمراء، ومن المتوقع أن يبدأ سولشاير بالتشكيل الآتي....

التشكيل : 3-4-1-2

دافيد دي خيا

أكسيل توانزيبي - فيكتور لينديلوف - لوك شو

آرون وان بيساكا - سكوت مكتوميناي - فريد - أليكس تيلز

برونو فيرنانديز

ماركوس راشفورد - إدينسون كافاني

ما هو التشكيل المتوقع لتشيلسي؟

لا يوجد غيابات مؤثرة في تشيلسي ومن المتوقع أن يبدأ لامبارد بالتشكيل الآتي....

التشكيل : 4-2-3-1

إدوارد مندي

ريكي جيمس - تياجو سيلفا - كورت زوما - بن تشيلويل

نجولو كانتي - جيورجينيو

كريستيان بوليشيتش - كاي هافيرتز - ماسون ماونت

تيمو فيرنر