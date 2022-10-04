موعد مباراة مانشستر يونايتد وأومونيا في الدوري الأوروبي 2022-23 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة مانشستر يونايتد وأومونيا في الجولة الثالثة من دور المجموعات في الدوري الأوروبي 2022-2023 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

يحل نادي مانشستر يونايتد ضيفًا على نادي أومونيا في الجولة الثالثة من دور مجموعات الدوري الأوروبي 2022-23.

خسر اليونايتد المباراة الأولى من ريال سوسييداد بهدفٍ دون رد، وعاد سريعًا وفاز على نادي شيريف بهدفين دون رد، ليحتل المركز الثاني في المجموعة بثلاث نقاط.

أما نادي أومونيا فقد خسر مباراتيه السابقتين، ويبقع بقاع المجموعة دون أي نقطة.

وفي هذا التقرير نتعرف إلى موعد مباراة مانشستر يونايتد وأومونيا في الدوري الأوروبي 2022-2023 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

جدول مباريات الدوري الأوروبي 2022-23، والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة مانشستر يونايتد وأومونيا؟

موعد مباراة مانشستر يونايتد وأومونيا هو يوم الخميس 6 أكتوبر 2022، على ملعب خيمناستيك بنيقوسيا.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة السابعة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر، الثامنة إلا ربع بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وأومونيا؟

ينقل الدوري الأوروبي في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية، وستذاع مباراة مانشستر يونايتد وأومونيا عبر شاشتها.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب أومونيا - مانشستر يونايتد الخميس 6 أكتوبر 2022،



18:45 مصر، 19:45 السعودية beIN Sports 1 HD Premium خيمناستيك

التشكيل المتوقع لأومونيا

من المتوقع أن يعتمد المدرب نايل لينون على التشكيل التالي..

التشكيل | 3-5-2

فابيانو

نيكولاس بانايوتو - هيكتور يوستي - نيمانيا ميليتيتش

يان ليتسياكس - ميكس ديسكيرود - فونتيس بابوليس - كارالامبوس - آدم ماتيوس

برونو - كريم أنصاري فرد

التشكيل المتوقع لمانشستر يونايتد

من المتوقع أن يعتمد المدرب إريك تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد على التشكيل التالي..

التشكيل | 4-2-3-1

دافيد دي خيا

لوك شاو - ليساندرو مارتينيز - فيكتور لينديلوف - ديوجو دالوت

كريستيان إيريكسين - كاسيميرو

أنتوني إيلانجا - برونو فيرنانديش - أنتوني

أنتوني مارسيال