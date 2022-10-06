جدول مباريات الدوري الأوروبي 2022-23، والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات الدوري الأوروبي 2022-23، ترتيب المجموعات، القنوات الناقلة في الشرق الأوسط، وجدول كل الأدوار حتى النهائي

تنطلق النسخة الجديدة من الدوري الأوروبي يوم الخميس 8 سبتمبر 2022، وذلك بعد أيام من سحب القرعة يوم الجمعة 26 أغسطس 2022.

تشارك مجموعة من الفرق القوية في الدوري الأوروبي هذا العام، أبرزهم ثنائي الدوري الإنجليزي مانشستر يونايتد وآرسنال، وروما ولاتسيو من إيطاليا وغيرهم.

وفي هذا التقرير نتعرف على جدول مباريات الدوري الأوروبي 2022-23.

جدول مباريات دوري أبطال أوروبا 2022-23، والقنوات الناقلة

جدول مواعيد الدوري الأوروبي 2022-23

أقيمت قرعة الأدوار التمهيدية الأولى في 18 يوليو 2022، وتكرر الأمر في 2 أغسطس للملحق.

قرعة دور المجموعات أُبرمت يوم الجمعة 26 أغسطس، على أن يمتد هذا الدور بمبارياته الست لكل فريق حتى مطلع نوفمبر.

وفي 7 نوفمبر تقام قرعة الملحق الجديد الذي سيضم الأندية الصاعدة من المجموعات في مقابل الهابطة من مجموعات دوري أبطال أوروبا.

يُلعب هذا الدور التمهيدي في شهر فبراير، ثم تقام قرعة دور الـ16 في الرابع والعشرين من الشهر نفسه لعام 2023.

وبعد لعب مباراتي دور الـ16 في 9 و 16 مارس، تقام آخر قرعة لتحديد مسار ربع النهائي ونصف النهائي يوم 17 من الشهر نفسه.

في أبريل ومايو يُلعب ربع ونصف النهائي، فيما تقام المباراة النهائية يوم 31 مايو 2023 على ملعب بوشكاش أرينا بالمجر.

الحدث موعد الذهاب موعد الإياب الأدوار التمهيدية 4 أغسطس 2022 25 أغسطس 2022 دور المجموعات 8 سبتمبر 2022 3 نوفمبر 2022 الملحق 16 فبراير 2023 23 فبراير 2023 دور الـ 16 9 مارس 2023 16 مارس 2023 ربع النهائي 13 أبريل 2023 20 أبريل 2023 نصف النهائي 11 مايو 2023 18 مايو 2023 النهائي 31 مايو 2023

ما هي القنوات الناقلة للدوري الأوروبي؟

ينقل الدوري الأوروبي في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية.

إذا لم يكن لديك اشتراك، فإن النسخة العربية من جول ستقدم لك تغطية لأهم المباريات في الدوري الأوروبي من خلال خدمة البث المباشر.

ترتيب مجموعات الدوري الأوروبي 2022-23

المجموعة الأولى:

المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 آرسنال 2 2 0 0 5 1 +4 6 2 آيندهوفن 2 2 1 0 6 2 +4 4 3 بودو/جليمت 3 1 1 1 3 5 -2 4 4 زيورخ 3 0 0 3 3 9 -6 0

المجموعة الثانية:

المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 فنربخشة 3 2 1 0 6 3 +3 7 2 رين 3 2 1 0 6 4 +2 7 3 لارناسا 3 1 0 2 2 4 -2 3 4 دينامو كييف 3 0 0 3 2 5 -3 0

المجموعة الثالثة:

المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 ريال بيتيس 3 3 0 0 7 3 +4 9 2 لودوجوريتس 3 1 1 1 5 5 0 4 3 روما 3 1 0 2 5 4 +1 3 4 هلسنكي 3 0 1 2 1 6 -5 1

المجموعة الرابعة:

المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 سانت جيلويسي 3 3 0 0 6 3 +3 9 2 براجا 3 2 0 1 4 2 +2 6 3 أونيون برلين 3 1 0 2 1 2 -1 3 4 مالمو 3 0 0 3 2 6 -4 0

المجموعة الخامسة:

المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 ريال سوسييداد 3 3 0 0 5 1 +4 9 2 مانشستر يونايتد 3 2 0 0 5 3 +2 6 3 شيريف تيراسبول 3 1 0 2 3 4 -1 3 4 أمونيا 3 0 0 3 3 8 -5 0

المجموعة السادسة:

المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 فينورد 3 1 1 1 10 6 +4 4 2 ميدتيلاند 3 1 1 1 7 4 +3 4 3 لاتسيو 3 1 1 1 5 7 -2 4 4 ستورم جراز 3 1 1 1 1 6 -5 4

المجموعة السابعة:

المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 فرايبورج 3 3 0 0 7 1 +6 9 2 كاراباخ 3 2 0 1 7 2 +5 6 3 نانت 3 1 0 2 2 6 -4 3 4 أولمبياكوس 3 0 0 3 1 8 -7 0

المجموعة الثامنة:

المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 موناكو 3 2 0 1 4 2 +2 6 2 فيرينتسفاروشي 3 2 0 1 5 6 -1 6 3 النجم الأحمر 3 1 0 2 5 4 +1 3 3 طرابزون سبور 3 1 0 2 5 7 -2 3

جدول مباريات دور مجموعات الدوري الأوروبي 2022-23

يبدأ دور المجموعات يوم 8 سبتمبر وحتى 3 نوفمبر 2022.

الجولة الأولى:

المباراة الموعد النتيجة الملعب آيندهوفن - بودو/جليمت الخميس 8 سبتمبر 2022،

18:45 مصر، 19:45 السعودية 1-1 فيليبس زيورخ - آرسنال الخميس 8 سبتمبر 2022،

18:45 مصر، 19:45 السعودية 2-1 ليتزيجروند فنربخشة - دينامو كييف الخميس 8 سبتمبر 2022،

18:45 مصر، 19:45 السعودية 1-2 شوكرو ساراكوغلو لودوجورتس - روما الخميس 8 سبتمبر 2022،

18:45 مصر، 19:45 السعودية 1-2 لودوجوريتس أرينا لارناسا - رين الخميس 8 سبتمبر 2022،

18:45 مصر، 19:45 السعودية 2-1 أيك أرينا مالمو - براجا الخميس 8 سبتمبر 2022،

18:45 مصر، 19:45 السعودية 2-0 إيليدا هلسينكي - ريال بيتيس الخميس 8 سبتمبر 2022،

18:45 مصر، 19:45 السعودية 2-0 بولت أرينا أونيون برلين - أونيون سانت جيلويسي الخميس 8 سبتمبر 2022،

18:45 مصر، 19:45 السعودية 1-0 آن دير ألتين فورستيري لاتسيو - فينورد الخميس 8 سبتمبر 2022،

21:00 مصر، 22:00 السعودية 2-4 أوليمبيكو مانشستر يونايتد - ريال سوسييداد الخميس 8 سبتمبر 2022،

21:00 مصر، 22:00 السعودية 1-0 أولد ترافورد النجم الأحمر - موناكو الخميس 8 سبتمبر 2022،

21:00 مصر، 22:00 السعودية 1-0 ستاد النجم الأحمر فيرينتسفاروشي- طرابزون سبور الخميس 8 سبتمبر 2022،

21:00 مصر، 22:00 السعودية 2-3 ستاد فيرينتسفاروشي أومونيا - شيريف الخميس 8 سبتمبر 2022،

21:00 مصر، 22:00 السعودية 3-0 GSP ستورم جراز - ميدتيلاند الخميس 8 سبتمبر 2022،

21:00 مصر، 22:00 السعودية 0-1 ليبيناوير نانت - أولمبياكوس الخميس 8 سبتمبر 2022،

21:00 مصر، 22:00 السعودية 1-2 دي لا بوجوير فرايبورج - كاراباخ الخميس 8 سبتمبر 2022،

21:00 مصر، 22:00 السعودية 1-2 يوروبا بارك

الجولة الثانية:

المباراة الموعد النتيجة الملعب شيريف - مانشستر يونايتد الخميس 8 سبتمبر 2022،

18:45 مصر، 19:45 السعودية 2-0 زيمبرو ريال سوسييداد - أومونيا الخميس 15 سبتمبر 2022،

18:45 مصر، 19:45 السعودية 1-2 أنويتا ميدتيلاند - لاتسيو الخميس 15 سبتمبر 2022،

18:45 مصر، 19:45 السعودية 1-5 MCH أرينا فينورد - ستورم جراز الخميس 15 سبتمبر 2022،

18:45 مصر، 19:45 السعودية 0-6 دي كويب أوليمبياكوس - فرايبورج الخميس 15 سبتمبر 2022،

18:45 مصر، 19:45 السعودية 3-0 كارايسكاكيس كاراباخ - نانت الخميس 15 سبتمبر 2022،

18:45 مصر، 19:45 السعودية 0-3 توفيق باهراموف طرابزون سبور - النجم الأحمر الخميس 15 سبتمبر 2022،

18:45 مصر، 19:45 السعودية 1-2 شينول جونيش موناكو - فيرينتسفاروشي الخميس 15 سبتمبر 2022،

18:45 مصر، 19:45 السعودية 1-0 ستاد لويس الثاني آرسنال - آيندهوفن تأجلت ستاد الإمارات بودو/جليمت - زيورخ الخميس 15 سبتمبر 2022،

21:00 مصر، 22:00 السعودية 1-2 أسبميرا دينامو كييف - لارناسا الخميس 15 سبتمبر 2022،

21:00 مصر، 22:00 السعودية 1-0 جوزيفا بيلسودسكيجو رين - فنربخشة الخميس 15 سبتمبر 2022،

21:00 مصر، 22:00 السعودية 2-2 روازن بارك ريال بيتيس - لودوجورتس الخميس 15 سبتمبر 2022،

21:00 مصر، 22:00 السعودية 2-3 بينيتو فياماريان روما - هلسينكي الخميس 15 سبتمبر 2022،

21:00 مصر، 22:00 السعودية 0-3 أوليمبيكو يونيون سانت جيلويس - مالمو الخميس 15 سبتمبر 2022،

21:00 مصر، 22:00 السعودية 2-3 دين دريف براجا - أونيون برلين الخميس 15 سبتمبر 2022،

21:00 مصر، 22:00 السعودية 0-1 مونيسيبال

الجولة الثالثة:

المباراة الموعد النتيجة الملعب النجم الأحمر - فيرينتسفاروشي الخميس 6 أكتوبر 2022،



18:45 مصر، 19:45 السعودية 1-4 ستاد النجم الأحمر موناكو - طرابزون سبور الخميس 6 أكتوبر 2022،

18:45 مصر، 19:45 السعودية 1-3 ستاد لويس الثاني شيريف - ريال سوسييداد الخميس 6 أكتوبر 2022،

18:45 مصر، 19:45 السعودية 2-0 زيمبرو أومونيا - مانشستر يونايتد الخميس 6 أكتوبر 2022،

18:45 مصر، 19:45 السعودية 3-2 GSP مالمو - أونيون برلين الخميس 6 أكتوبر 2022،

18:45 مصر، 19:45 السعودية 1-0 إيليدا هلسينكي - لودوجوريتس الخميس 6 أكتوبر 2022،

18:45 مصر، 19:45 السعودية 1-1 بولت أرينا زيورخ - آيندهوفن الخميس 6 أكتوبر 2022،

18:45 مصر، 19:45 السعودية 5-1 ليتزيجرود ستورم جراز - لاتسيو الخميس 6 أكتوبر 2022،

18:45 مصر، 19:45 السعودية 0-0 ليبيناوير آرسنال - بودو/جليمت الخميس 6 أكتوبر 2022،

21:00 مصر، 22:00 السعودية 0-3 ستاد الإمارات أولمبياكوس - كاراباخ الخميس 6 أكتوبر 2022،

21:00 مصر، 22:00 السعودية 3-0 كارايسكاكيس فرايبورج - نانت الخميس 6 أكتوبر 2022،

21:00 مصر، 22:00 السعودية 0-2 يوروبا بارك ميدتيلاند - فينورد الخميس 6 أكتوبر 2022،

21:00 مصر، 22:00 السعودية 2-2 MCH أرينا براجا - يونيون سانت جيلويس الخميس 6 أكتوبر 2022،

21:00 مصر، 22:00 السعودية 2-1 مونيسيبال روما - ريال بيتيس الخميس 6 أكتوبر 2022،

21:00 مصر، 22:00 السعودية 2-1 أوليمبيكو رين - دينامو كييف الخميس 6 أكتوبر 2022،

21:00 مصر، 22:00 السعودية 1-2 روازون بارك فنربخشة - لارناسا الخميس 6 أكتوبر 2022،

21:00 مصر، 22:00 السعودية 0-2 شوكرو ساراكوغلو

الجولة الرابعة:

المباراة الموعد الملعب بودو/جليمت - آرسنال الخميس 13 أكتوبر 2022،

18:45 مصر، 19:45 السعودية أسبميرا دينامو كييف - رين الخميس 13 أكتوبر 2022،

18:45 مصر، 19:45 السعودية جوزيفا بيلسودسكيجو لارانسا - فنربخشه الخميس 13 أكتوبر 2022،

18:45 مصر، 19:45 السعودية أيك أرينا ريال بيتيس - روما الخميس 13 أكتوبر 2022،

18:45 مصر، 19:45 السعودية بينيتو فيامراين مالمو - أونيون برلين الخميس 13 أكتوبر 2022،

18:45 مصر، 19:45 السعودية إيليدا فينورد - ميدتيلاند الخميس 13 أكتوبر 2022،

18:45 مصر، 19:45 السعودية دي كويب نانت - فرايبورج الخميس 13 أكتوبر 2022،

18:45 مصر، 19:45 السعودية دي لا بيجوير كاراباخ - أوليمبياكوس الخميس 13 أكتوبر 2022،

18:45 مصر، 19:45 السعودية توفيق باهراموف طرابزون سبور - موناكو الخميس 13 أكتوبر 2022،

21:00 مصر، 22:00 السعودية شينول جونيش فيرينتسفاروشي - النجم الأحمر الخميس 13 أكتوبر 2022،

21:00 مصر، 22:00 السعودية فيرينتسافاروشي لاتسيو - ستورم جراز الخميس 13 أكتوبر 2022،

21:00 مصر، 22:00 السعودية أوليمبيكو مانشستر يونايتد - أومونيا الخميس 13 أكتوبر 2022،

21:00 مصر، 22:00 السعودية أولد ترافورد ريال سوسييداد - شيريف الخميس 13 أكتوبر 2022،

21:00 مصر، 22:00 السعودية أنويتا براجا - يونيون سانت جيلويس الخميس 13 أكتوبر 2022،

21:00 مصر، 22:00 السعودية مونيسيبال لودوجوريتس - هلسينكي الخميس 13 أكتوبر 2022،

21:00 مصر، 22:00 السعودية لودوجوريتس أرينا آيندهوفن - زيوريخ الخميس 13 أكتوبر 2022،

21:00 مصر، 22:00 السعودية فيليبس

الجولة الخامسة:

المباراة الموعد الملعب زيورخ - بودو/جليمت الخميس 27 أكتوبر 2022،

18:45 مصر، 19:45 السعودية ليتزيجروند آيندهوفن - آرسنال الخميس 27 أكتوبر 2022،

18:45 مصر، 19:45 السعودية فيليبس فنربخشه - رين الخميس 27 أكتوبر 2022،

18:45 مصر، 19:45 السعودية شوكرو ساراكوغلو لارنسا - دينامو كييف الخميس 27 أكتوبر 2022،

18:45 مصر، 19:45 السعودية أيك أرينا لودوجوريتس - ريال بيتيس الخميس 27 أكتوبر 2022،

18:45 مصر، 19:45 السعودية لودوجوريتس أرينا مالمو - يونيون سانت جيلويس الخميس 27 أكتوبر 2022،

18:45 مصر، 19:45 السعودية إيليدا أونيون برلين - براجا الخميس 27 أكتوبر 2022،

18:45 مصر، 19:45 السعودية آن دير ألتين فورستيري لاتسيو - ميدتيلاند الخميس 27 أكتوبر 2022،

18:45 مصر، 19:45 السعودية أوليمبيكو النجم الأحمر - طرابزون سبور الخميس 27 أكتوبر 2022،

21:00 مصر، 22:00 السعودية النجم الأحمر فيرينتسفاروشي - موناكو الخميس 27 أكتوبر 2022،

21:00 مصر، 22:00 السعودية فيرينتسفاروشي فرايبورج - أوليمبياكوس الخميس 27 أكتوبر 2022،

21:00 مصر، 22:00 السعودية يوروبا بارك نانت - كاراباخ الخميس 27 أكتوبر 2022،

21:00 مصر، 22:00 السعودية دي لا بيجوير ستورم جراز - فينورد الخميس 27 أكتوبر 2022،

21:00 مصر، 22:00 السعودية ليبيناوير مانشستر يونايتد - شيريف الخميس 27 أكتوبر 2022،

21:00 مصر، 22:00 السعودية أولد ترافورد أومونيا - ريال سوسييداد الخميس 27 أكتوبر 2022،

21:00 مصر، 22:00 السعودية GSP هلسينكي - روما الخميس 27 أكتوبر 2022،

21:00 مصر، 22:00 السعودية بولت أرينا

الجولة السادس: