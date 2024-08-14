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جدول مباريات الدوري الإنجليزي 2024-2025
أحمد جمال

موعد مباراة مانشستر يونايتد وفولهام في الدوري الإنجليزي 2024-2025 والقنوات الناقلة

مانشستر يونايتد v فولهامالدوري الإنجليزي الممتازمانشستر يونايتدفولهام

تعرف على موعد مباراة مانشستر يونايتد وفولهام في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يستضيف ملعب أولد ترافورد مباراة افتتاح الدوري الإنجليزي 2024-2025، حيث يبدأ موسم الموسم الجديد بلقاء مانشستر يونايتد وفولهام.

يدخل الشياطين الحُمر المباراة لتحقيق أولى خطواتهم نحو اللقب الغائب منذ موسم 2012-2013، ويرغب الفريق في إعادة الإنجازات القديمة وتحقيق أماني الجماهير في الحصول على بطولة الدوري.

وفي التقرير التالي سنتعرف معًا على موعد مانشستر يونايتد وفولهام في الجولة الافتتاحية من الدوري الإنجليزي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ما موعد مباراة مانشستر يونايتد وفولهام في الدوري الإنجليزي 2024-2025 ؟

موعد مباراة مانشستر يونايتد وفولهام في الدوري الإنجليزي 2024-2025 هو يوم الجمعة 16 أغسطس 2024، على ملعب أولد ترافورد.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت مصر والسعودية.

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ما هي القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وفولهام في الدوري الإنجليزي 2024-2025 ؟

تذاع مباريات الدوري الإنجليزي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، لذا يمكنك مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وفولهام عبر قناة beIN Sports 1، وبتعليق خليل البلوشي.

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المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعب
مانشستر يونايتد - فولهامالجمعة 16 مايو 2024،
22:00 مصر والسعودية		beIN Sports HD 1أولد ترافورد

التشكيل المتوقع لمانشستر يونايتد أمام فولهام في الدوري الإنجليزي 2024-2025:

التشكيل| 4-3-3
حراسة المرمىأونانا
خط الدفاعليساندرو مارتينيز - جوني إيفانز - هاري ماجواير - ديوجو دالوت
خط الوسطكوبي ماينو - ماسون ماونت - كاسيميرو
خط الهجومماركوس راشفورد - راسموس هويلوند - أماد ديالو
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