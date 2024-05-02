موعد مباراة مانشستر سيتي وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي 2023-2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة مانشستر سيتي وولفرهامبتون في الجولة 36 من الدوري الإنجليزي 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يستقبل ملعب الاتحاد مباراة هامة وقوية، تجمع بين مانشستر سيتي، أمام وولفرهامبتون، ضمن مباريات الجولة الـ 36 من الدوري الإنجليزي.

ويدخل مانشستر سيتي، المباراة بمعنويات مرتفعة بعد سلسلة من الانتصارات في الدوري خلال الفترة الماضية، سيعمل على مواصلتها امام الذئاب، للعودة إلى القمة، والحفاظ على لقبه.

بينما تمكن وولفرهامبتون، من تحقيق الانتصار في الجولة الماضية، وسيطمح للخروج بنتيجة إيجابية أمام أبناء المدرب بيب جوارديولا، تساعدهم في الجولات الأخيرة من المسابقة.

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ويأتي مانشستر سيتي في المركز الثاني من ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 79 نقطة، وبفارق نقطة عن آرسنال المتصدر، مع بقاء مباراة مؤجلة لمانشستر سيتي، بينما يحتل وولفرهامبتون المركز الحادي عشر برصيد 46 نقطة.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة مانشستر سيتي وولفرهامبتون والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع وكل ما تريد معرفته عن المباراة.

جدول مباريات الدوري الإنجليزي 2023-2024، القنوات الناقلة والترتيب

ما موعد مباراة مانشستر سيتي وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي 2023-2024؟

موعد مباراة مانشستر سيتي وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي هو يوم السبت 4 مايو 2024، على ملعب الاتحاد.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري الإنجليزي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، يمكنك مشاهدة المباراة على شاشتها.

هواة البث المباشر يمكنهم فعل ذلك عبر تطبيق TOD.

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المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب مانشستر سيتي - ولفرهامبتون السبت 4 مايو 2024،

19:30 مصر والسعودية beIN Sports HD 1 الاتحاد

التشكيل المتوقع لمانشستر سيتي أمام وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي 2023-2024: