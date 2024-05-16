موعد مباراة مانشستر سيتي ووست هام في الدوري الإنجليزي 2023-2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة مانشستر سيتي ووست هام في الجولة 38 والأخيرة من الدوري الإنجليزي 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يستقبل ملعب الاتحاد، مباراة هامة ومصيرية ضمن مباريات الجولة الـ 38 والأخيرة من الدوري الإنجليزي 2023-2024، بين مانشستر سيتي ووست هام.

مانشستر سيتي صاحب الأرض والجمهور يدخل اللقاء تحت شعار لا بديل عن الفوز إن أراد تحقيق لقب الدوري للمرة العاشرة في تاريخه، والرابعة على التوالي.

ويحتل مانشستر سيتي صدارة ترتيب الدوري برصيد 88، وبفارق نقطتين عن آرسنال صاحب المركز الثاني.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وسيتعين على كتيبة المدرب بيب جوارديولا الفوز، لتحقيق اللقب بشكل رسمي، وفي حال التعثر إما بالتعادل أو الهزيمة، مع فوز آرسنال على إيفرتون، يذهب اللقب إلى الفريق اللندني.

وفي التقرير التالي سنتعرف معًا على موعد مانشستر سيتي ووست هام في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

جدول مباريات الدوري الإنجليزي 2023-2024، القنوات الناقلة والترتيب

ما موعد مباراة مانشستر سيتي ووست هام في الدوري الإنجليزي 2023-2024؟

موعد مباراة مانشستر سيتي ووست هام في الجولة الختامية من الدوري الإنجليزي هو يوم الأحد 19 مايو 2024، على ملعب الاتحاد.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت مصر والسعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ووست هام في الدوري الإنجليزي 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري الإنجليزي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، يمكنك مشاهدة المباراة على شاشتها.

هواة البث المباشر يمكنهم فعل ذلك عبر تطبيق TOD.

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب مانشستر سيتي - وست هام الأحد 19 مايو 2024،

18:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 1 الاتحاد

التشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام وست هام في الدوري الإنجليزي 2023-2024: