موعد مباراة مانشستر سيتي وشيفيلد يونايتد، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

يستعد ملعب برامول لين الخاص بشيفيلد يونايتد لاستضافة حامل اللقب مانشستر سيتي في الجولة 24 من الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك يوم الثلاثاء المقبل 21 يناير، الموافق 26 جمادي الأخر 1441 هجريًا، في مباراة لن تكون سهلة على السيتزين.

أخفق السيتي في الجولة السابقة أمام كريستال بالاس بعد أن تعادل على أرضه ووسط جمهوره بهدفين لكل فريق، في مباراة أوشك فيها الفريق على تحقيق الفوز بعد العودة الرائعة في النتيجة بهدفي أجويرو، قبل أن يحرز فيرناندينيو هدفًا في مرماه بعد عرضية زاها.

في المقابل، نجح شيفيلد يونايتد في استعادة نتائجه الرائعة أمام الكبار خارج ملعبه، واقتنص نقطة من أرسنال على ملعب الإمارات بفضل الهدف الذي أحرزه فليك في الدقائق الأخيرة من المباراة، ويأمل بتكرار أدائه أمام السيتي في الدور الأول عندما يلتقيا مجددًا بعد أيام.

وفي هذا التقرير سنتعرف على موعد مباراة مانشستر سيتي ضد شيفيلد يونايتد، القنوات الناقلة وأكثر من ذلك.

يستمر غياب الثنائي إيميريك لابورت وليروي ساني عن مانشستر سيتي للإصابة، عدا ذلك لن يعاني الفريق من أي غيابات أخرى في المواجهة المرتقبة التي تنتظره مع شيفيلد يونايتد.

يُعرف عن بيب جوارديولا بحبه للمدوارة في التشكيل، وهو ما متوقع أن يلجأ له أمام شيفيلد، ومن المتوقع أن نجد بعض اللاعبين الاحتياط في المباراة السابقة في التشكيلة الأساسية مثل أوتاميندي، والكر، فودين ورياض محرز.

