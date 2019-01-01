جوارديولا يشيد بفودين ويطمئن الجماهير على المصابين

أبرز ما جاء في المؤتمر الصحفي لبيب جوارديولا قبل مواجهة مانشستر سيتي وأستون فيلا

قال بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي إن الغيابات تؤثر على الفريق ولكن إذا أردت المنافسة عليك أن تلعب تحت أي ظروف.

وجاء ذلك في المؤتمر الصحفي للمدرب الإسباني والخاص بمباراة مانشستر سيتي أمام أستون فيلا ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتحدث جوارديولا حول موعد عودة المصابين وصعوبة المواجهة أمام أستون فيلا ودخول فيل فودين لموسوعة جينيس كأبرز ما جاء في المؤتمر، بالإضافة إلى أشياء أخرى.

وقال: "لدينا مباراة هامة هذا الأسبوع من أجل الاستمرار في المنافسة على لقب الدوري، علينا أن نحذر من أستون فيلا، إنهم أقوياء وقدموا عملًا جيدًا هذا الموسم"

وأضاف: "رودري سيغيب حتى التوقف الدولي القادم، إنه يعاني من إصابة ويحتاج إلى وقت من أجل التعافي، بالطبع سنفتقده في وسط الملعب"

وتابع: "بالنسبة لزينشينكو فهو سيبتعد من خمسة إلى ستة أسابيع، لقد تعرض لإصابة قوية وسيبتعد عن الفريق لفترة طويلة، سنفتقده حتى يعود"

وحول فيل فودين قال: "بالطبع الرقم الذي حققه إيجابي، وهذا يجعلنا أكثر تفاؤلًا بشأن مستقبله، هو يبلغ من العمر الآن 17 عامًا، فماذا عنه في الثامنة عشر؟ التاسعة عشر؟ العشرين؟ حين يصل إلى 23 عامًا سيكون لاعبًا مميزًا للغاية وأكثر نضجًا"

وأردف: "دوجلاس لويز ليس هنا بسبب تصريح العمل، هو فى أستون ڤيلا و لدينا خيار إستعادته، هكذا الأمور، "نحن نريده هنا، كان لدينا مشاكل فى هذا المركز و لم نستطع الحصول عليه، أعتقد أنه كان سعيدًا هنا"

وقال أيضًا: "دور ميكيل أرتيتا؟ يقوم بكل الأدوار التي تجعل الناس ترى الفريق أفضل، كل شئ، هو أحد أهم رجال هذه المنظومة وصاحب إضافة كبيرة في كل خطوة نخطوها"

وحول مشاكل الدفاع قال جوارديولا: "جون ستونز؟ الوضع ليس ترتيب خيارات، هو عاد من إصابة، عدة إصابات، عندما عاد الموسم الماضي كان ڤينسينت كومباني و إيميريك لابورت فى حاله رائعة وأكثر جاهزية، والأولوية للأكثر جاهزية بالطبع"

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واسترسل: "أنا لست السبب في وصول رحيم ستيرلينج إلى ما وصل إليه، لقد عمل بشكل جيد وهو يمتلك الكثير من الإمكانيات التي تجعله أحد أفضل اللاعبين"

يذكر أن مانشستر سيتي يحتل المركز الثاني على سلم الترتيب في الدوري الإنجليزي الممتاز في الوقت الحالي، بفارق 6 نقاط عن صاحب الصدارة ليفربول.