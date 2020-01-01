موعد مباراة مانشستريونايتد القادمة ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي

تعرف على موعد مباراة مانشستريونايتد القادمة ضد أرسنال في الأسبوع لبسابع من الدوري الإنجليزي الممتاز، وما هي القنوات الناقلة؟

يستعد مانشستريونايتد وآرسنال لخوض مباراة قوية في الدوري الإنجليزي الممتاز.

فاز الأولد ترافورد على ار بي ليبزيج الألماني في المباراة الأخيرة ضمن أحداث دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا بخماسية نظيفة، وعاد تركيز فريق سولشار للبريميرليج الذي مازال يحتل المركز الخامس عشر فيه حتى الجولة السادسة وبالتأكيد مباراته مع الجنرز لها طابع مختلف.

كذلك انتهت مباراة آرسنال في دوري الأبطال بفوز الفريق الإنجليزي بثلاثة أهداف على نظيره الأيرلندي، ويحتل المدفعجية المركز الحادي عشر في ترتيب جدول الدوري.

الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد أرسنال والقنوات الناقلة.

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ما هو موعد مباراة مانشتريونايتد وأرسنال؟

يستضيف مانشستر يونايتد فريق آرسنال على الأولد ترافورد يوم الأحد ١ نوفمبر ٢٠٢٠ ميلاديًا، الموافق ١٥ ربيع الأول ١٤٤٢ هجريًا، الساعة ٧:٣٠ مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة مانشستريونايتد ضد أرسنال؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس الحقوق التلفزيونية الحصرية لنقل الدوري الإنجليزي الممتاز، ومن المقرر أن تُذاع المباراة عبر القناة رقم 1.

لكن يمكنك متابعة المباراة عن طريق الإنترنت من خلال خدمة البث المباشر التي يقدمها لك موقع جول، والتي تبدأ قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.