ترتيب هدافي الدوري المصري: حسام حسن والسعيد في الصدارة ورمضان يتقدم
انطلقت النسخة رقم 61 من الدوري المصري الممتاز في 21 سبتمبر من عام 2019، والذي كانت نسخته الأولى عام 194، وتعتبر البطولة من الأفضل على الإطلاق في الشرق الأوسط وأفريقيا.
يعد الأهلي هو البطل التاريخي للدوري بعد أن حقق اللقب 41 مرة، أما الزمالك فهو ثاني أكثر الأندية حصولاً على البطولة بمعدل 12 مرة، ويأتي الإسماعيلي في الترتيب الثالث وبفارق كبير أيضاً عن الوصيف، بعد أن فاز بالمسابقة طيلة تاريخه في ثلاث مناسبات فقط.
تُوج المارد الأحمر بالدوري المصري في الموسم الماضي بصعوبة شديدة بعد أن ظل الفارس الأبيض متصدراً لجدول الترتيب أغلب فترات الموسم، وهي المرة الرابعة له على التوالي، ليترك المركز الثاني لأكثر فريق حقق مركز الوصيف وهو الزمالك والذي حاز عليه بمعدل 33 مرة.
فاز أحمد علي كامل مهاجم المقاولون العرب بهداف الدوري المصري الموسم الماضي، وجاء خلفه مدافع الزمالك الهداف محمود علاء بفارق 3 أهدافٍ فقط، أما صاحب المركز الثالث فكان خالد قمر لاعب الاتحاد السكندري.
وفي هذا التقرير نستعرض لكم جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم حتى الآن...
جدول ترتيب هدافى الدورى المصري 2020
يحتل صدارة ترتيب هدافي الدوري المصري حتى الآن عبد الله السعيد وحسام حسن مناصفةً برصيد 5 أهدافٍ لكلٍ منهما، وفي مباراة الأهلي ضد وادي دجلة سجل رمضان صبحي هدفه الرابع هذا الموسم.
جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز:
|الترتيب
|اللاعب
|الأهداف
|=1
|عبد الله السعيد - بيراميدز
|5
|=1
|حسام حسن - سموحة
|5
|=3
|أوميد أوكري - أسوان
|4
|=3
|محمد سالم - المقاولون العرب
|4
|=3
|رمضان صبحي - الأهلي
|4
|=3
|عمرو الحلواني - حرس الحدود
|4
|=3
|وليد سليمان - الأهلي
|4
|=3
|محمد شريف - إنبي
|4
|=9
|حسين الشحات - الأهلي
|3
|=9
|محمود رزق - الاتحاد
|3
|=9
|أحمد شرويدة - حرس الحدود
|3
|=9
|محمد فاروق - الإنتاج الحربي
|3
|=13
|معاذ الحناوي - الإنتاج الحربي
|2
|=13
|إسلام فؤاد - طنطا
|2
|=13
|رامي صبري - إنبي
|2
|=13
|ناصر ماهر - سموحة
|2
|=13
|محمد رجب - الإنتاج الحربي
|2
|=13
|عمرو مرعي - مصر المقاصة
|2
|=13
|إيريك تراوري - بيراميدز
|2
|=13
|مروان حمدي - وادي دجلة
|2
|=13
|سيف الدين الجزيري - المقاولون العرب
|2
|=13
|تالا نداي - طلائع الجيش
|2
|=13
|إيدو موسيس - مصر المقاصة
|2
|=13
|عبد الرحمن خالق - طنطا
|2
|=13
|أحمد سيد زيزو - الزمالك
|2
|=13
|محمد الشامي - الإسماعيلي
|2
|=13
|جونيور أجايي - الأهلي
|2
|=13
|سعيدو سيمبوري - المصري
|2