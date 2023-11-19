تعرف على موعد مباراة مالاوي وتونس في الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يواصل منتخب تونس مشواره في تصفيات كأس العالم 2026 عن قارة إفريقيا، بمواجهة قوية أمام مالاوي.

واستهل المنتخب التونسي، التصفيات بفوز عريض على ساوتومي بأربعة أهداف دون رد، بينما فاز منتخب مالاوي على ليبيريا بهدف نظيف.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة مالاوي وتونس في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لنسور قرطاج.

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جدول مباريات وترتيب مجموعة تونس في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة مالاوي وتونس في تصفيات كأس العالم 2026؟

موعد مباراة مالاوي وتونس، في الجولة الثانية من تصفيات إفريقيا لكأس العالم 2026، هو يوم الثلاثاء 21 نوفمبر2023 على ملعب بينجو الوطني.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت مصر، الثانية بتوقيت تونس.

ما هي القنوات الناقلة ل مباراة مالاوي وتونس في تصفيات كأس العالم 2026؟

تذاع مباريات تصفيات كأس العالم 2026 على شبكة قنوات SSC، يمكنك مشاهدة مباراة مالاوي وتونس على شاشتها.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب مالاوي - تونس الثلاثاء 21 نوفمبر 2023

14:00 تونس، 13:00 مصر SSC بينجو الوطني

كيف تشاهد مباراة مالاوي وتونس في تصفيات كأس العالم 2026 عبر الإنترنت؟

هواة البث المباشر يمكنهم الاستمتاع بتلك الخدمة التي يقدمها تطبيق شاهد.

التشكيل المتوقع لتونس

من المتوقع أن يدخل المدرب جلال القادري المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-3-3

معز حسن

علي العابدي - منتصر الطالبي - ياسين مرياح - وجدي كشريدة

عيسى العيدوني - إلياس السخيري - حمزة رفيعة

فراس بلعربي - يوسف المساكني - هيثم الجويني