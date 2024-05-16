موعد مباراة ليفربول وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي 2023-2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة ليفربول وولفرهامبتون في الجولة 38 والأخيرة من الدوري الإنجليزي 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

ينهي ليفربول، موسمه بمباراة قوية أمام وولفرهامبتون ضمن مباريات الجولة الـ 38 والأخيرة من الدوري الإنجليزي 2023-2024، على ملعب آنفيلد معقل الريدز.

وضمن ليفربول المشاركة في دوري أبطال أوروبا، الموسم المقبل بعدما حسم المركز الثالث لصالحه برصيد 79 نقطة.

وستكون مباراة ليفربول، أمام الذئاب الأخيرة بالنسبة للمدرب الألماني يورجن كلوب، بعد رحلة نجاحات طويلة مع الريدز.

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وفي التقرير التالي سنتعرف معًا على موعد ليفربول وولفرهامبتون في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

جدول مباريات الدوري الإنجليزي 2023-2024، القنوات الناقلة والترتيب

ما موعد مباراة ليفربول وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي 2023-2024؟

موعد مباراة ليفربول وولفرهامبتون في الجولة الختامية من الدوري الإنجليزي هو يوم الأحد 19 مايو 2024، على ملعب آنفيلد.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت مصر والسعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري الإنجليزي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، يمكنك مشاهدة المباراة على شاشتها.

هواة البث المباشر يمكنهم فعل ذلك عبر تطبيق TOD.

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المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب ليفربول - وولفرهامبتون الأحد 19 مايو 2024،

18:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 4 آنفيلد

التشكيل ليفربول المتوقع أمام وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي 2023-2024: