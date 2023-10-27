موعد مباراة ليفربول ونوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي 2023-2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة ليفربول ونوتنجهام فورست في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع..

يستضيف ملعب "أنفيلد" مباراة ليفربول ونوتنجهام فورست في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي 2023-2024

ليفربول يتواجد في المركز الرابع برصيد 20 نقطة وبفارق 3 نقاط فقط عن توتنهام المتصدر ولم يخسر سوى مرة واحدة فقط خلال الموسم الجاري.

ويسير الفريق بصورة مميزة للغاية، وخاصة بعد الفوز في أول 3 مباريات بالدوري الأوروبي والاقتراب من التأهل للدور القادم.

أما نوتنجهام فورست فيحتل المركز الخامس عشر برصيد 10 نقاط فقط، ولم يحقق الفوز سوى مرتين فقط على شيفيلد يونايتد وتشيلسي.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة ليفربول ونوتنجهام فورست في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع..

جدول مباريات ليفربول في الدوري الإنجليزي 2023-2024، والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة ليفربول ونوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي 2023-2024؟

موعد مباراة ليفربول ونوتنجهام فورست في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي 2023-2024 هو يوم الأحد 29 أكتوبر 2023 على ملعب أنفيلد معقل الريدز.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الخامسة مساءً بتوقيت السعودية، الرابعة بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ونوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري الإنجليزي لكرة القدم عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" ستجد مباراة ليفربول ونوتنجهام فورست على شاشتها.

هواة البث المباشر يمكنهم مشاهدة المباراة عبر تطبيق TOD.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب ليفربول - نوتنجهام فورست الأحد 29 أكتوبر 2023

17:00 السعودية، 16:00 مصر beIN Sports HD 2 أنفيلد

التشكيل المتوقع لليفربول ضد نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي

من المتوقع أن يدخل الألماني يورجن كلوب مدرب "الريدز" المباراة بالتشكيل التالي: