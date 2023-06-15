جدول مباريات ليفربول في الدوري الإنجليزي 2023-2024 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات وترتيب ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز 2023-2024، وما هي القنوات الناقلة وكيف تتابع مباريات محمد صلاح طوال الموسم؟

يحظى ليفربول بشعبية كبيرة حول العالم كونه أحد أكبر الأندية الأوروبية وفي الآونة الأخيرة ارتفعت شعبيته أكثر في الشرق الأوسط بسبب تواجد النجم المصري محمد صلاح داخل صفوف الفريق.

قاد محمد صلاح ليفربول للفوز بلقب الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020 للمرة الأولى في تاريخ النادي منذ 1990، ورغم أن الفريق نافس مانشستر سيتي منذ موسمين على اللقب حتى الجولة الأخيرة، لكن الموسم الماضي كان محبطًا وأنهى الدوري في المركز الخامس ليشارك في اليورباليج.

وسيحاول ليفربول هذا الموسم، استعادة عافيته والعودة للمنافسة بقوة بهدف حصد لقب الدوري رقم 20 في تاريخه.

وفي هذا التقرير يقدم لكم جول جدول مباريات ليفربول في الدوري الإنجليزي، والقنوات الناقلة.

جدول مباريات ليفربول في الدوري الإنجليزي:

الجولة المباراة الموعد النتيجة الملعب 1 تشيلسي - ليفربول الأحد 13 أغسطس 2023،

18:30 مصر والسعودية - ستامفورد بريدج 2 ليفربول - بورنموث السبت 19 أغسطس 2023،

17:00 مصر والسعودية - أنفيلد 3 نيوكاسل - ليفربول السبت 26 أغسطس 2023،

17:00 مصر والسعودية - سانت جيمس بارك 4 ليفربول - أستون فيلا السبت 2 سبتمبر 2023،

17:00 مصر والسعودية - أنفيلد 5 وولفرهامبتون - ليفربول السبت 16 سبتمبر 2023،

17:00 مصر والسعودية - مولينيو 6 ليفربول - وست هام السبت 23 سبتمبر 2023،

17:00 مصر والسعودية - أنفيلد 7 توتنهام - ليفربول السبت 30 سبتمبر 2023،

17:00 مصر والسعودية - توتنهام 8 برايتون - ليفربول السبت 7 أكتوبر 2023،

17:00 مصر والسعودية - أميكس 9 ليفربول - إيفرتون السبت 21 أكتوبر 2023،

17:00 مصر والسعودية - أنفيلد 10 ليفربول - نوتنجهام فورست السبت 28 أكتوبر 2023،

16:00 مصر والسعودية - أنفيلد 11 لوتون - ليفربول السبت 4 نوفمبر 2023،

17:00 مصر والسعودية - كينيلورث رود 12 ليفربول - برينتفورد السبت 11 نوفمبر 2023،

17:00 مصر والسعودية - أنفيلد 13 مانشستر سيتي - ليفربول السبت 25 نوفمبر 2023،

17:00 مصر والسعودية - الاتحاد 14 ليفربول - فولهام السبت 2 ديسمبر 2023،

17:00 مصر والسعودية - أنفيلد 15 شيفيلد يونايتد - ليفربول الثلاثاء 5 ديسمبر 2023،

21:45 مصر والسعودية - برامول لين 16 كريستال بالاس - ليفربول السبت 9 ديسمبر 2023،

17:00 مصر والسعودية - سيلهيرست بارك 17 ليفربول - مانشستر يونايتد السبت 16 ديسمبر 2023،

17:00 مصر والسعودية - أنفيلد 18 ليفربول - آرسنال السبت 23 ديسمبر 2023،

17:00 مصر والسعودية - أنفيلد 19 بيرنلي - ليفربول الثلاثاء 26 ديسمبر 2023،

17:00 مصر والسعودية - تيرف مور

ما هي القنوات الناقلة لمباريات ليفربول في الدوري الإنجليزي 2023-2024؟

ينقل الدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية، وعادةً ما تذاع المباريات على beIN SPORTS premium HD 1.

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ترتيب ليفربول في الدوري الإنجليزي 2023-2024