جدول مباريات ليفربول في الدوري الإنجليزي 2023-2024 والقنوات الناقلة

مصعب صلاح
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الدوري الإنجليزي الممتازليفربول

تعرف على جدول مباريات وترتيب ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز 2023-2024، وما هي القنوات الناقلة وكيف تتابع مباريات محمد صلاح طوال الموسم؟

يحظى ليفربول بشعبية كبيرة حول العالم كونه أحد أكبر الأندية الأوروبية وفي الآونة الأخيرة ارتفعت شعبيته أكثر في الشرق الأوسط بسبب تواجد النجم المصري محمد صلاح داخل صفوف الفريق.

قاد محمد صلاح ليفربول للفوز بلقب الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020 للمرة الأولى في تاريخ النادي منذ 1990، ورغم أن الفريق نافس مانشستر سيتي منذ موسمين على اللقب حتى الجولة الأخيرة، لكن الموسم الماضي كان محبطًا وأنهى الدوري في المركز الخامس ليشارك في اليورباليج.

وسيحاول ليفربول هذا الموسم، استعادة عافيته والعودة للمنافسة بقوة بهدف حصد لقب الدوري رقم 20 في تاريخه.

وفي هذا التقرير يقدم لكم جول جدول مباريات ليفربول في الدوري الإنجليزي، والقنوات الناقلة.

جدول مباريات ليفربول في الدوري الإنجليزي:

الجولة

المباراة

الموعد

النتيجة

الملعب

1

تشيلسي - ليفربولالأحد 13 أغسطس 2023،
18:30 مصر والسعودية		-ستامفورد بريدج

2

ليفربول - بورنموثالسبت 19 أغسطس 2023،
17:00 مصر والسعودية		-أنفيلد

3

نيوكاسل - ليفربولالسبت 26 أغسطس 2023،
17:00 مصر والسعودية		-سانت جيمس بارك

4

ليفربول - أستون فيلاالسبت 2 سبتمبر 2023،
17:00 مصر والسعودية		-أنفيلد

5

وولفرهامبتون - ليفربولالسبت 16 سبتمبر 2023،
17:00 مصر والسعودية		-مولينيو

6

ليفربول - وست هامالسبت 23 سبتمبر 2023،
17:00 مصر والسعودية		-أنفيلد

7

توتنهام - ليفربولالسبت 30 سبتمبر 2023،
17:00 مصر والسعودية		-توتنهام

8

برايتون - ليفربولالسبت 7 أكتوبر 2023،
17:00 مصر والسعودية		-أميكس

9

ليفربول - إيفرتونالسبت 21 أكتوبر 2023،
17:00 مصر والسعودية		-أنفيلد

10

ليفربول - نوتنجهام فورستالسبت 28 أكتوبر 2023،
16:00 مصر والسعودية		-أنفيلد

11

لوتون - ليفربولالسبت 4 نوفمبر 2023،
17:00 مصر والسعودية		-كينيلورث رود

12

ليفربول - برينتفوردالسبت 11 نوفمبر 2023،
17:00 مصر والسعودية		-أنفيلد

13

مانشستر سيتي - ليفربولالسبت 25 نوفمبر 2023،
17:00 مصر والسعودية		-الاتحاد

14

ليفربول - فولهامالسبت 2 ديسمبر 2023،
17:00 مصر والسعودية		-أنفيلد

15

شيفيلد يونايتد - ليفربولالثلاثاء 5 ديسمبر 2023،
21:45 مصر والسعودية		-برامول لين

16

كريستال بالاس - ليفربولالسبت 9 ديسمبر 2023،
17:00 مصر والسعودية		-سيلهيرست بارك

17

ليفربول - مانشستر يونايتدالسبت 16 ديسمبر 2023،
17:00 مصر والسعودية		-أنفيلد

18

ليفربول - آرسنالالسبت 23 ديسمبر 2023،
17:00 مصر والسعودية		-أنفيلد

19

بيرنلي - ليفربولالثلاثاء 26 ديسمبر 2023،
17:00 مصر والسعودية		-تيرف مور

ما هي القنوات الناقلة لمباريات ليفربول في الدوري الإنجليزي 2023-2024؟

ينقل الدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية، وعادةً ما تذاع المباريات على beIN SPORTS premium HD 1.

إذا لم يكن لديك اشتراك، فإن النسخة العربية من جول ستقدم لك تغطية لأهم مباريات البريمييرليج من خلال خدمة البث المباشر.

ترتيب ليفربول في الدوري الإنجليزي 2023-2024

المركز

الفريق

لعب

فاز

تعادل

خسر

له

عليه

الفارق

النقاط

1

بورنموث

0

0

0

0

0

0

0

0

2

آرسنال

0

0

0

0

0

0

0

0

3

أستون فيلا

0

0

0

0

0

0

0

0

4

برينتفورد

0

0

0

0

0

0

0

0

5

برايتون

0

0

0

0

0

0

0

0

6

تشيلسي

0

0

0

0

0

0

0

0

7

كريستال بالاس

0

0

0

0

0

0

0

0

8

إيفرتون

0

0

0

0

0

0

0

0

9

فولهام

0

0

0

0

0

0

0

0

10

بيرنلي

0

0

0

0

0

0

0

0

11

لوتون

0

0

0

0

0

0

0

0

12

ليفربول

0

0

0

0

0

0

0

0

13

مانشستر سيتي

0

0

0

0

0

0

0

0

14

مانشستر يونايتد

0

0

0

0

0

0

0

0

15

نيوكاسل يونايتد

0

0

0

0

0

0

0

0

16

نوتينجهام

0

0

0

0

0

0

0

0

17

شيفيلد يونايتد

0

0

0

0

0

0

0

0

18

توتنهام

0

0

0

0

0

0

0

0

19

وست هام

0

0

0

0

0

0

0

0

20

وولفرهامبتون

0

0

0

0

0

0

0

0