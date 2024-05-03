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Wataru Endo Liverpool Son Heung-Min Tottenham(C)Getty Images
بلال محمد

موعد مباراة ليفربول وتوتنهام في الدوري الإنجليزي 2023-2024 والقنوات الناقلة

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تعرف على موعد مباراة ليفربول وتوتنهام في قمة الجولة 36 من الدوري الإنجليزي 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يستقبل ملعب آنفيلد، مباراة كبيرة تجمع بين ليفربول وتوتنهام، في قمة مباريات الجولة الـ 36 من الدوري الإنجليزي 2023-2024.

ويدخل ليفربول، المباراة بهدف لا شعار عن الفوز لمصالحة جماهيره بعد السقوط الأخير أمام وست هام، ليتمسك بالأمل الأخير في سباق تحقيق لقب الدوري الإنجليزي، أمام آرسنال ومانشستر سيتي.

على الجانب الآخر يعاني توتنهام بشكل بكير في المباريات الأخيرة، وسيعمل على إيقاف نزيف النقاط بالخروج بنقاط المباراة كاملة، للحفاظ على حظوظه في دخول المربع الذهبي، والمشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة ليفربول وتوتنهام والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع وكل ما تريد معرفته عن المباراة.

جدول مباريات الدوري الإنجليزي 2023-2024، القنوات الناقلة والترتيب

المباراة التالية

ما موعد مباراة ليفربول وتوتنهام في الدوري الإنجليزي 2023-2024؟

موعد مباراة ليفربول وتوتنهام في الدوري الإنجليزي هو يوم الأحد 5 مايو 2024، على ملعب آنفيلد.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وتوتنهام في الدوري الإنجليزي 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري الإنجليزي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، يمكنك مشاهدة المباراة على شاشتها.

هواة البث المباشر يمكنهم فعل ذلك عبر تطبيق TOD.

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المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعب
ليفربول - توتنهامالأحد 5 مايو 2024،
18:30 مصر والسعودية		beIN Sports HD 1آنفيلد

التشكيل المتوقع لتوتنهام أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي 2023-2024:

التشكيل| 4-3-3
حراسة المرمىفيكاريو
خط الدفاعبيدرو بورو - روميرو - دراجوسين - فان دي فين
خط الوسطبينتانكور - لوسيلسو - جونسون
خط الهجومماديسون - ريتشارليسون - سون هيونج مين

التشكيل المتوقع لليفربول أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي 2023-2024:

التشكيل| 4-3-3
حراسة المرمىأليسون
خط الدفاعأندي روبيرسون – إبراهيما كوناتي – فيرجل فان دايك – ألكسندر أرنولد
خط الوسطماك أليستر – واتارو إندو – دومينيك سوبوسلاي
خط الهجوممحمد صلاح - داروين نونيز - لويس دياز
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