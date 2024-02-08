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موعد مباراة ليفربول وبيرنلي في الدوري الإنجليزي 2023-2024 والقنوات الناقلة

أحمد مجدي
Wataru Endo Liverpool David Datro Fofana Burnley(C)Getty Images
الدوري الإنجليزي الممتازLiverpool v BurnleyLiverpoolBurnley

تعرف على موعد مباراة ليفربول وبيرنلي في الدوري الإنجليزي 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يحل بيرنلي ضيفًا على ليفربول ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي 2023-2024، على ملعب "أنفيلد".

مباراة هامة في سياق البطولة، نظرًا لأن ليفربول لا يريد خسارة أي نقاط مجددًا بعد أن هزمه آرسنال الجولة الماضية ومنح مانشستر سيتي فرصة التصدر.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة ليفربول وبيرنلي في الدوري الإنجليزي 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع..

الموضوع يُستكمل بالأسفل

جدول مباريات الدوري الإنجليزي 2023-2024، القنوات الناقلة والترتيب

ما موعد مباراة ليفربول وبيرنلي في الدوري الإنجليزي 2023-2024؟

موعد مباراة ليفربول وبيرنلي في الدوري الإنجليزي 2023-2024 هو يوم السبت 10 فبراير 2024 على ملعب أنفيلد.

المباراة التالية

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وبيرنلي في الدوري الإنجليزي 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري الإنجليزي عبر قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، ستجد مباراة ليفربول وبيرنلي على شاشتها.

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المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعب
ليفربول - بيرنليالسبت 10 فبراير 2024
17:00 مصر، 18:00 السعودية		beIN SPORTS HD 1أنفيلد

التشكيل المتوقع لليفربول

من المتوقع أن يدخل المدرب يورجن كلوب المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-3-3

حراسة المرمىأليسون بيكر
خط الدفاعجو جوميز - فيرجيل فان دايك - جاريل كوانساه - ترينت ألكسندر أرنولد
خط الوسطواتارو إندو - كورتيس جونز - أليكسيس ماك أليستر
خط الهجوملويس دياز - ديوجو جوتا - داروين نونيز
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