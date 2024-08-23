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Ipswich Town FC v Liverpool FC - Premier LeagueGetty Images Sport
أحمد مجدي

موعد مباراة ليفربول وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي 2024-2025 والقنوات الناقلة

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تعرف على موعد مباراة ليفربول وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

مباراة هامة في الدوري الإنجليزي ستجمع كلًا من ليفربول وبرينتفورد في الجولة الثانية من عمر الموسم في الدوري الإنجليزي 2024-2025.

المباراة تجري بينما يملك ليفربول 3 نقاط من الفوز في المباراة الأولى أمام إبسويتش تاون، هو نفس الرصيد الذي يملكه برينتفورد الذي فاز على كريستال بالاس في الجولة الأولى.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة ليفربول وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع وكل ما تريد معرفته عن المباراة الهامة..

الموضوع يُستكمل بالأسفل

جدول مباريات الدوري الإنجليزي 2024-2025، القنوات الناقلة والترتيب

ما هو موعد مباراة ليفربول وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي 2024-2025؟

موعد مباراة ليفربول وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي 2024-2025 هو يوم السبت 25 أغسطس 2024، على ملعب انفيلد.

المباراة التالية

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت السعودية ومصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي 2024-2025؟

تذاع مباريات الدوري الإنجليزي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، يمكنك مشاهدة المباراة على شاشتها.

هواة البث المباشر يمكنهم فعل ذلك عبر تطبيق TOD.

المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعبالمشاهدة عبر الإنترنتالمعلق

ليفربول - برينتفورد

الأحد 25 أغسطس 2024،
18:30 السعودية ومصر		beIN Sports HD 1أنفيلدTODعصام الشوالي

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التشكيل المتوقع لليفربول أمام برينتفورد في الدوري الإنجليزي 2024-2025

من المتوقع أن يدخل المدرب أرني سلوت المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-3-3

حراسة المرمى

اليسون بيكر

خط الدفاعأندي روبرتسون - فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتيه - ترينت ألكسندر أرنولد
خط الوسطريان جرافينبيرش - أليكسيس ماك أليستر - دومينيك سوبوسلاي
خط الهجوملويس دياز - محمد صلاح - ديوجو جوتا
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