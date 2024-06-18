مواعيد المباريات، الملاعب، القنوات الناقلة وكل ما تريد معرفته عن كل جولات الدوري الإنجليزي الممتاز 2024-2025..

نجح مانشستر سيتي، بقيادة بيب جوارديولا، في تحقيق لقب الدوري الإنجليزي، بالموسم الماضي متفوقًا على آرسنال في موسم شهد العديد من الإثارة والتنافس بين كافة الفرق.

رحلة مانشستر سيتي لحسم اللقب لم تكن سهلة، إذ اشتعلت المنافسة بينه وبين آرسنال، حتى الجولات الأخيرة، ليستطيع تحقيق البطولة في النهاية للمرة الرابعة على التوالي.

والآن تنطلق نسخة جديدة من البطولة، بطموحات مرتفعة من كافة الفرق لتحقيق اللقب الثمين، في البطولة التي يصنفها البعض على أنها البطولة الأكثر إثارة في العالم.

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يشارك في البريمييرليج 20 فريقًا كما هو معلوم للجميع، يتنافسون فيما بينهم ذهابًا وإيابًا طوال الموسم وفي النهاية يحصل صاحب المركز الأول على اللقب، ويشارك في دوري أبطال أوروبا رفقة أصحاب المراكز الثاني والثالث والرابع، أما صاحب المركز الخامس فيشارك في الدوري الأوروبي، فيما يهبط ثلاثي المؤخرة إلى دوري البطولة الإنجليزية "التشامبيونشيب".

وفي هذا التقرير يقدم لكم موقع جول جدول مباريات الدوري الإنجليزي 2024-2025، القنوات الناقلة والترتيب.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2024-2025



المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 آرسنال 0 0 0 0 0 0 0 0 2 أستون فيلا 0 0 0 0 0 0 0 0 3 بورنموث 0 0 0 0 0 0 0 0 4 برينتفورد 0 0 0 0 0 0 0 0 5 برايتون 0 0 0 0 0 0 0 0 6 تشيلسي 0 0 0 0 0 0 0 0 7 كريستال بالاس 0 0 0 0 0 0 0 0 8 إيفرتون 0 0 0 0 0 0 0 0 9 فولهام 0 0 0 0 0 0 0 0 10 إيبسويتش تاون 0 0 0 0 0 0 0 0 11 ليستر سيتي 0 0 0 0 0 0 0 0 12 ليفربول 0 0 0 0 0 0 0 0 13 مانشستر سيتي 0 0 0 0 0 0 0 0 14 مانشستر يونايتد 0 0 0 0 0 0 0 0 15 نيوكاسل يونايتد 0 0 0 0 0 0 0 0 16 نوتنجهام فورست 0 0 0 0 0 0 0 0 17 ساوثامبتون 0 0 0 0 0 0 0 0 18 توتنهام 0 0 0 0 0 0 0 0 19 وست هام يونايتد 0 0 0 0 0 0 0 0 20 وولفرهامبتون 0 0 0 0 0 0 0 0

ما هي القنوات الناقلة للدوري الإنجليزي 2023-2024؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس الحقوق الحصرية لبث الدوري الإنجليزي الممتاز عبر شاشتها لقاطني الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وقد خصصت القناتين 1 و 2 لتكونا قناتي البريمييرليج.

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

متى يبدأ الدوري الإنجليزي 2024-2025؟

حددت رابطة الدوري الإنجليزي انطلاق موسم 2024-2025 من يوم الجمعة 16 أغسطس، بعد فترة مريحة من انتهاء مسابقتي اليورو والأولمبياد وبعد 90 يومًا بالتمام والكمال من انتهاء موسم 2023-2024.

كما يشار إلى أن انتهاء الدوري الإنجليزي سيكون يوم الأحد 25 مايو 2025.

جدول مباريات الدوري الإنجليزي 2024-2025 - الجولة الأولى