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Premier League trophy 2010Getty
أحمد مجدي

جدول مباريات الدوري الإنجليزي 2024-2025، القنوات الناقلة والترتيب

الدوري الإنجليزي الممتاز

مواعيد المباريات، الملاعب، القنوات الناقلة وكل ما تريد معرفته عن كل جولات الدوري الإنجليزي الممتاز 2024-2025..

نجح مانشستر سيتي، بقيادة بيب جوارديولا، في تحقيق لقب الدوري الإنجليزي، بالموسم الماضي متفوقًا على آرسنال في موسم شهد العديد من الإثارة والتنافس بين كافة الفرق.

رحلة مانشستر سيتي لحسم اللقب لم تكن سهلة، إذ اشتعلت المنافسة بينه وبين آرسنال، حتى الجولات الأخيرة، ليستطيع تحقيق البطولة في النهاية للمرة الرابعة على التوالي.

والآن تنطلق نسخة جديدة من البطولة، بطموحات مرتفعة من كافة الفرق لتحقيق اللقب الثمين، في البطولة التي يصنفها البعض على أنها البطولة الأكثر إثارة في العالم.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

يشارك في البريمييرليج 20 فريقًا كما هو معلوم للجميع، يتنافسون فيما بينهم ذهابًا وإيابًا طوال الموسم وفي النهاية يحصل صاحب المركز الأول على اللقب، ويشارك في دوري أبطال أوروبا رفقة أصحاب المراكز الثاني والثالث والرابع، أما صاحب المركز الخامس فيشارك في الدوري الأوروبي، فيما يهبط ثلاثي المؤخرة إلى دوري البطولة الإنجليزية "التشامبيونشيب".

وفي هذا التقرير يقدم لكم موقع جول جدول مباريات الدوري الإنجليزي 2024-2025، القنوات الناقلة والترتيب.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2024-2025

المركزالفريقلعبفازتعادلخسرلهعليهالفارقالنقاط
1آرسنال00000000
2أستون فيلا00000000
3بورنموث00000000
4برينتفورد00000000
5برايتون00000000
6تشيلسي00000000
7كريستال بالاس00000000
8إيفرتون00000000
9فولهام00000000
10إيبسويتش تاون00000000
11ليستر سيتي00000000
12ليفربول00000000
13مانشستر سيتي00000000
14مانشستر يونايتد00000000
15نيوكاسل يونايتد00000000
16نوتنجهام فورست00000000
17ساوثامبتون00000000
18توتنهام00000000
19وست هام يونايتد00000000
20وولفرهامبتون00000000

ما هي القنوات الناقلة للدوري الإنجليزي 2023-2024؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس الحقوق الحصرية لبث الدوري الإنجليزي الممتاز عبر شاشتها لقاطني الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وقد خصصت القناتين 1 و 2 لتكونا قناتي البريمييرليج.

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متى يبدأ الدوري الإنجليزي 2024-2025؟

حددت رابطة الدوري الإنجليزي انطلاق موسم 2024-2025 من يوم الجمعة 16 أغسطس، بعد فترة مريحة من انتهاء مسابقتي اليورو والأولمبياد وبعد 90 يومًا بالتمام والكمال من انتهاء موسم 2023-2024.

كما يشار إلى أن انتهاء الدوري الإنجليزي سيكون يوم الأحد 25 مايو 2025.

جدول مباريات الدوري الإنجليزي 2024-2025 - الجولة الأولى


المباراةالموعدالنتيجةالملعب
مانشستر يونايتد - فولهامالجمعة 16 أغسطس 2024
22:00 مصر والسعودية		أولد ترافورد
إيبسويتش تاون - ليفربولالسبت 17 أغسطس 2024
14:30 مصر والسعودية		بورتمان رود
آرسنال - وولفرهامبتونالسبت 17 أغسطس 2024
17:00 مصر والسعودية		إمارات
إيفرتون - برايتونالسبت 17 أغسطس 2024
17:00 مصر والسعودية		جوديسون بارك
نيوكاسل يونايتد - ساوثامبتونالسبت 17 أغسطس 2024
17:00 مصر والسعودية		سانت جيمس بارك
نوتنجهام فورست - بورنموثالسبت 17 أغسطس 2024
17:00 مصر والسعودية		سيتي جراوند
وست هام يونايتد - أستون فيلاالسبت 17 أغسطس 2024
19:30 مصر والسعودية		ملعب لندن الأولمبي
برينتفورد - كريستال بالاسالأحد 18 أغسطس 2024
16:00 مصر والسعودية		جي تك كوميونيتي
تشيلسي - مانشستر سيتيالأحد 18 أغسطس 2024
18:30 مصر والسعودية		ستامفورد بريدج
ليستر سيتي - توتنهامالإثنين 19 أغسطس 2024
22:00 مصر والسعودية		كينج باور
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