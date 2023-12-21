موعد مباراة ليفربول وآرسنال في الدوري الإنجليزي 2023-2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة ليفربول ضد آرسنال في قمة الجولة الـ 18 من الدوري الإنجليزي 2023-2024، القنوات الناقلة، والتشكيل المتوقع...

يستقبل ملعب "آنفيلد" في مدينة ليفربول، قمة من قمم الكرة الإنجليزية والتي ستجمع بين ليفربول، وآرسنال ضمن مباريات الجولة الـ 18 من الدوري الإنجليزي.

ليفربول سقط في فخ التعادل في الجولة الماضية أمام مانشستر يونايتد، وسيسعى للتسلح بعامل الأرض والجمهور للخروج بنقاط المباراة كاملة، وخطف صدارة الدوري من آرسنال.

بينما آرسنال تمكن من تحقيق فوزًا هامًا، في الجولة الماضية على حساب برايتون، وسيعمل على مواصلة الانتصارات للاحتفاظ بصدارة ترتيب البريميرليج.

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ويتصدر آرسنال الدوري الإنجليزي برصيد 39 نقطة، وبفارق نقطة عن ليفربول صاحب المركز الثاني، بالتساوي مع أستون فيلا.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة ليفربول ضد آرسنال في الدوري الإنجليزي 2023-2024، القنوات الناقلة، والتشكيل المتوقع.

جدول مباريات الدوري الإنجليزي 2023-2024، القنوات الناقلة والترتيب

ما موعد مباراة ليفربول وآرسنال في الدوري الإنجليزي 2023-2024؟

تقام مباراة ليفربول وآرسنال في قمة الجولة الـ 18 من الدوري الإنجليزي يوم السبت 23 ديسمبر 2023 على ملعب أنفيلد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة ل مباراة ليفربول وآرسنال في الدوري الإنجليزي 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري الإنجليزي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، ستجد المباراة على شاشتها.

متابعو المباريات عبر البث المباشر سيجدون المباراة عبر تطبيق TOD.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب ليفربول - آرسنال السبت 23 ديسمبر 2023

19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 1 أنفيلد

التشكيل المتوقع لليفربول

من المتوقع أن يدخل المدرب يورجن كلوب المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-3-3

أليسون بيكر

كوستاس تسيميكاس. -فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتيه - ترينت ألكسندر أرنولد

واتارو إندو - دومينيك سوبوسلاي - هارفي إليوت

لويس دياز - داروين نونيز - محمد صلاح

التشكيل المتوقع لآرسنال

من المتوقع أن يدخل المدرب ميكيل أرتيتا المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-3-3

رايا

بن وايت - ساليبا - جابرييل - زينشينكو

مارتن أوديجارد - ديكلان رايس - كاي هافيرتز

جابرييل مارتينيلي - جابرييل جيسوس - بوكايو ساكا