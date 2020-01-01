موعد مباراة ليفربول ضد برايتون والقنوات الناقلة

تعرف على موعد موعد مباراة ليفربول ضد برايتون في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

يستضيف نادي برايتون ليفربول في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب ستاد فالمر، وذلك يوم السبت 28 سبتمبر 2020 الموافق 13 ربيع الآخر 1442.

يحتل نادي ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 20 نقطة، بفارق الأهداف عن توتنهام المتصدر بنفس الرصيد، وذلك بعد أن فاز الفريق في 6 مباريات وتعادل في مباراتين في أول 9 جولات.

ويسعى يورجن كلوب للفوز على برايتون ليرتفع رصيدة إلي 23 نقطة ليصل للصدارة، خاصةً وأن السبيرز تنتظره مباراة قوية ضد تشيلسي في هذا الأسبوع.

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أما نادي برايتون فيحتاج للفوز للهروب من منطقة الهبوط، حيث يحتل المركز 16 في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 9 نقاط، وقد فاز الفريق بمباراتين وتعادل في 3 وخسر 4 منذ بداية الموسم.

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الآن سنتعرف سويًا على موعد مباراة ليفربول ضد برايتون في الدوري الإنجليزي، القنوات الناقلة وأكثر...

ما هو موعد مباراة ليفربول ضد برايتون؟

موعد مباراة ليفربول وبرايتون في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي هو يوم السبت 28 نوفمبر 2020 ميلاديًا، الموافق 13 ربيع الأخر 1442 هجريًا.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 2:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 3:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد برايتون؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس الحقوق التلفزيونية الحصرية لنقل مباريات الدوري الإنجليزي، ومن المقرر أن تُذاع المباراة عبر القناة رقم 2.

لكن يمكنك متابعة مباراة ليفربول ضد برايتون عن طريق الإنترنت من خلال خدمة البث المباشر التي يقدمها لك موقع جول ، والتي تبدأ قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب برايتون - ليفربول السبت 28 نوفمبر 2020،

13 ربيع الآخر 1442،

14:30 مصر، 15:30 السعودية beIN Sports HD 1 ستاد فالمر

التشكيل المتوقع لليفربول

غيابات كثيرة في صفوف ليفربول قبل مباراة برايتون للإصابة، حيث يغيب أرنولد وتياجو وجوميز وشاكيري وكيتا وفان دايك وتشامبرلين.

إليكم أخبار الفريق قبل مواجهة برايتون 👇 #برايتون_ليفربول — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) November 27, 2020

سيبدأ كلوب بأليسون في حراسة المرمى، روبرتسون وفابينيو وماتيب وويليامز في الدفاع، ميلنر وفينالدوم وجونز في الوسط، ماني وفيرمينو وصلاح في الهجوم.

التشكيل | 4-3-3

أليسون

أندرو روبرتسون - فابينيو - جويل ماتيب - نيكو ويليامز

جيمس ميلنر - جورجينيو فاينالدوم - كورتيس جونز

ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح

التشكيل المتوقع لبرايتون

سيغيب عن برايتون في مباراة ليفربول طارق لامبتي للإيقاف، أندوني وإزكيردو ووالتون للإصابة، ويغيب أيضًا أليستر بسبب فيروس كورونا.

التشكيل | 3-5-2

ماثيو ريان

آدم ويبستر - لويس دانك - بين وايت

سولي مارش - ستيفين ألزاتي - يفيس بيسوما - باسكال جروس - جويل فيلتمان

داني ويلبيك - نيل موباي