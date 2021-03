موعد مباراة ليفربول ضد لايبزيج في دوري الأبطال والقنوات الناقلة

يستضيف نادي ليفربول نادي لايبزيج الألماني في ستاد بوشكاش أرينا بالمجر، وذلك في إياب دور 16 من دوري أبطال أوروبا 2021.

فاز العملاق الإنجليزي في مباراة الذهاب بهدفين دون رد، وأصبح قريب من التأهل لربع نهائي دوري الأبطال، فالفريق الألماني يحتاج للفوز وتسجيل 3 أهداف في ملعب الريدز.

صعد ليفربول من دور المجموعات بعد أن تصدر مجموعته برصيد 13 نقطة متفوقًا على نادي أتالانتا الإيطالي، أما لايبزيج فقد تأهل بعد أن حصل على المركز الثاني بفارق المواجهات المباشرة عن باريس سان جيرمان الذي صعد كأول مجموعته برصيد 12 نقطة.

وفي هذا التقرير نستعرض موعد مباراة ليفربول ولايبزيج في إياب دور 16 من دوري أبطال أوروبا 2021 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

موعد مباراة ليفربول ضد لايبزيج في إياب دور 16 من دوري الأبطال هو يوم الأربعاء 10 مارس 2021، الموافق 26 رجب 1442 هجريًا.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وستقام في ستاد بوشكاش أرينا.

تُنقل فعاليات بطولة دوري الأبطال عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، ويمكنك مشاهدة مباراة ليفربول ولايبزيج على bein sports Premium 2.

أما إذا لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفاز، فيمكنك متابعة البث المباشر للمباراة الذي يقدمه موقع جول والذي ينطلق قبل نصف ساعة من المباراة.

يفتقد ليفربول لخدمات أوزان كاباك وفيرجيل فان دايك وجوردان هندرسون وجو جوميز وجويل ماتيب للإصابة، ومن المتوقع أن يبدأ المدرب يورجن كلوب بالتشكيل الآتي..

التشكيل | 4-3-3

أليسون

أندرو روبرتسون - ناثانيل فيليبس - فابينيو - ترينت ألكساندر آرنولد

تياجو ألكانتارا - جورجينيو فينالدوم - كورتيس جونز

ساديو ماني - محمد صلاح - ديوجو جوتا

يغيب عن نادي لايبزيج كونارد لايمر وسوبوسلاي، ومن المتوقع أن يبدأ المدرب ناجلسمان بالتشكيل الآتي..

Always use the right equipment for the job.



🔴⚪ #RBLeipzig #LFCRBL pic.twitter.com/hu3xol6wBu