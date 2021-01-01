موعد مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان الإياب والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة برشلونة ضد باريس سان جيرمان في إياب دور ال16 من دوري أبطال أوروبا 2020-21، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

سيكون عشاق الكرة الأوروبية على موعد مع مباراة قوية في بطولة دوري أبطال أوروبا بين برشلونة وباريس سان جيرمان في حديقة الأمراء، وذلك في إياب دور الستة عشر من البطولة.

فاز النادي الفرنسي في مباراة الذهاب بنتيجة كبيرة هي 4-1، ليقترب كثيرًا من التأهل لربع نهائي دوري الأبطال، لكن يمني جماهير البلاوجرانا النفس بريمونتادا وعودة تاريخية في مباراة الإياب، كالتي صنعها ميسي وزملاؤه مع باريس منذ أعوام.

صعد برشلونة من دور المجموعات كثاني مجموعته برصيد 15 نقطة متعادلاً مع أول المجموعة يوفنتوس بالأفضلية في المواجهات المباشرة، حيث فاز الكتلان في مباراة الذهاب بهدفين مقابل لاشيء، ثم استطاع البيانكونيري الفوز في لقاء العودة بثلاثة أهدافٍ دون رد.

أما باريس سان جيرمان صعد كأول مجموعته برصيد 12 نقطة متعادلاً مع ثاني المجموعة لايبزيج، ومتفوقاً في عدد الأهداف والمواجهات المباشرة.

وفي هذا التقرير نستعرض موعد مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان في إياب دور 16 من دوري أبطال أوروبا 2021 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

ما هو موعد مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان الإياب؟

موعد مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان في إياب دور 16 من دوري الأبطال هو يوم الأربعاء 10 مارس 2021، الموافق 26 رجب 1442 هجريًا.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وستقام في ملعب حديقة الأمراء بالعاصمة الفرنسية باريس.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد باريس سان جيرمان؟

تُنقل فعاليات بطولة دوري الأبطال عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، ويمكنك مشاهدة مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان على bein sports Premium 1.

أما إذا لم تستطع مشاهدة مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان عبر التلفاز، فيمكنك متابعة البث المباشر للمباراة الذي يقدمه موقع جول والذي ينطلق قبل نصف ساعة من المباراة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب باريس سان جيرمان - برشلونة الأربعاء 10 مارس 2021،

26 رجب 1442،

22:00 مصر، 23:00 السعودية bein sports Premium 1 حديقة الأمراء

التشكيل المتوقع لباريس سان جيرمان

يفتقد باريس سان جيرمان لخدمات الثنائي الهجومي نيمار ومويس كين بسبب الإصابة، ومن المتوقع أن يبدأ المدرب ماوريسيو بوتشيتينو بالتشكيل الآتي..

التشكيل | 4-2-3-1

كيلور نافاس

لايفن كورزاوا - بريسنيل كيمبيمبي - ماركينيوس - أليساندرو فلورينزي

لياندرو باريديس - إدريسا جاي

كيليان مبابي - ماركو فيراتي - أنخيل دي ماريا

ماورو إيكاردي

التشكيل المتوقع لبرشلونة

يغيب عن برشلونة أنسو فاتي، فيليبي كوتينيو وسيرجي روبيرتو وجيرارد بيكيه للإصابة، ومن المتوقع أن يبدأ المدرب رونالد كومان بالتشكيل الآتي..

التشكيل | 3-5-2

مارك أندريه تير شتيجن

رونالد أراوخو - كليمون لونجليه - أوسكار مينجويزا

جوردي ألبا - بيدري - سيرجيو بوسكيتس - فرينكي دي يونج - سيرجينيو ديست

عثمان ديمبيلي - ليونيل ميسي