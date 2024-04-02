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Mohamed Salah goal Liverpool Brighton 2023-24Getty
أحمد مجدي

موعد مباراة ليفربول وشيفيلد بونايتد في الدوري الإنجليزي 2023-2024 والقنوات الناقلة

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تعرف على موعد مباراة ليفربول وشيفيلد بونايتد في الدوري الإنجليزي 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

مباراة هامة في الدوري الإنجليزي ستجمع كلًا من ليفربول وشيفيلد يونايتد في توقيت هام للغاية من عمر الموسم في الدوري الإنجليزي 2023-2024.

المباراة تجري بينما يملك ليفربول 67 نقطة في المركز الأول، ويحتل شيفيلد يونايتد المركز الأخير وبات الفريق الأول المهدد بالهبوط إلى التشامبونشيب

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع وكل ما تريد معرفته عن المباراة الهامة..

الموضوع يُستكمل بالأسفل

جدول مباريات الدوري الإنجليزي 2023-2024، القنوات الناقلة والترتيب

ما هو موعد مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي 2023-2024؟

موعد مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي هو يوم الخميس 4 أبريل 2024، على ملعب انفيلد.

المباراة التالية

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت السعودية، الثامنة والنصف بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري الإنجليزي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، يمكنك مشاهدة المباراة على شاشتها.

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المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعبالمعلق

ليفربول - شيفيلد يونايتد

الخميس 4 أبريل 2024،
20:30 مصر، 21:30 السعودية		beIN Sports HD 2أنفيلدحفيظ دراجي

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التشكيل المتوقع لليفربول أمام شيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي 2023-2024

من المتوقع أن يدخل المدرب يورجن كلوب المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-3-3

حراسة المرمى

كويمين كيليهير

خط الدفاعجو جوميز - فيرجيل فان دايك - جاريل كوانساه - كونور برادلي
خط الوسطواتارو إندو - أليكسيس ماك أليستر - دومينيك سوبوسلاي
خط الهجوملويس دياز - محمد صلاح - كودي جاكبو
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