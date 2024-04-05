كلاسيكو إنجلترا: موعد مباراة مانشستر يونايتد وليفربول في الدوري الإنجليزي 2023-2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة مانشستر يونايتد وليفربول في الجولة 32 من الدوري الإنجليزي 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يستقبل ملعب أولد ترافورد، مباراة من العيار الثقيل والتي ستجمع بين مانشستر يونايتد، وليفربول في قمة الجولة الـ 32 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

يدخل مانشستر يونايتد، المباراة بهدف لا بديل عن الفوز، لعدة أسباب أولها التمسك بحظوظه في محاولة اللحاق بمقعد يؤهل لدوري أبطال أوروبا الموسم القادم، ثم تعطيل مسيرة ليفربول، نحو تحقيق لقب الدوري رقم 20 في تاريخه، ومعادلة إنجاز الشياطين الحمر.

أما ليفربول، يدخل المباراة بمعنويات مرتفعة إذ يريد مواصلة الانتصارات، والاستمرار على قمة ترتيب البريمرليج، للاقتراب خطوة أخرى من تحقيق اللقب.

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ويتصدر الريدز ترتيب الدوري برصيد 70 نقطة، وبفارق نقطتين عن آرسنال صاحب المركز الثاني، وثلاث نقاط عن مانشستر سيتي، صاحب المركز الثالث.

بينما يأتي مانشستر يونايتد في المركز السادس من ترتيب الدوري برصيد 48 نقطة، وبفارق 11 نقطة عن أستون فيلا صاحب المركز الرابع، المؤهل لدوري أبطال أوروبا، مع مباراة مؤجلة للشياطين الحمر.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة مانشستر يونايتد، وليفربول في الدوري الإنجليزي 2023-2024، والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

جدول مباريات الدوري الإنجليزي 2023-2024، القنوات الناقلة والترتيب

ما موعد مباراة مانشستر يونايتد وليفربول في الدوري الإنجليزي 2023-2024؟

موعد مباراة مانشستر يونايتد وليفربول في الجولة 32 من الدوري الإنجليزي هو يوم الأحد 7 أبريل 2024، على ملعب أولد ترافورد.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت مصر، الخامسة والنصف بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وليفربول في الدوري الإنجليزي 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري الإنجليزي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، يمكنك مشاهدة المباراة على شاشتها.

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المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب المعلق مانشستر يونايتد - ليفربول الأحد 7 أبريل 2024،

16:30 مصر، 17:30 السعودية beIN Sports HD 1 أولد ترافورد خليل البلوشي

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ما تاريخ مواجهات مانشستر يونايتد وليفربول في البطولات المختلفة؟

سبق وأن التقى ليفربول، مع مانشستر يونايتد في 240 مباراة في جميع المسابقات، نجح الريدز في الفوز خلال 81 مباراة، وفاز الشياطين الحمر في 91 مناسبة، وحسم التعادل كلاسيكو إن جلترا في 69 لقاء.

عدد المباريات فوز ليفربول فوز مانشستر يونايتد التعادل 240 81 91 69

ما إصابات مانشستر يونايتد قبل مواجهة ليفربول في الدوري الإنجليزي 2023-2024؟

سيغيب عن مانشستر يونايتد، في المواجهة الهامة عدد من اللاعبين وعلى رأسهم لوك شاو، وأليساندرو مارتينيز، وستكون مشاركة الثنائي كاسيميرو ورافاييل فاران في محل شك

ما إصابات ليفربول قبل مواجهة مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي 2023-2024؟

يفتقد ليفربول، لعدد من اللاعبين المميزين أمام الشياطين الحمر، وعلى رأسهم الحارس أليسون بيكر، بالإضافة إلى أليكساندر أرنولد، ودييجو جوتا وجويل ماتيب.

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي 2023-2024:

التشكيل| 4-3-3 حراسة المرمى أندري أونانا خط الدفاع دالوت - هاري ماجواير - ويلي كامباولا - بيساكا خط الوسط ماكتويناي - كوبي ماينو - برونو فيرنانديز خط الهجوم ماركوس راشفورد - هويلاند - أليخاندر جارناتشو

تشكيل ليفربول المتوقع أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي 2023-2024