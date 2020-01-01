مدرب مونتيري: شتمت يورجن كلوب فهو لم يحترمني

تجاهلني وأثار غضبي..

كشف أنطونيو محمد، المدير الفني لمونتيري المكسيكي، أنه قد سبّ يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول خلال مواجهتهما في بطولة كأس العالم للأندية.

وكان شجار قد نشب بين أنطونيو محمد وكلوب إبان المباراة بعد مطالبة الأول بطرد أحد لاعبي ليفربول في أعقاب تدخل عنيف على خصمه، مما أثار حفيظة المدرب الألماني وتبادل الثنائي الصراخ.

المدرب الأرجنتيني تحدث عن الأمر كاشفًا ما قاله وما حدث، فقال "كلوب لم يحترمني، شعرت أنه يحاول إهمالي. ظل يطالب ببطاقات صفراء لنا بسبب التدخلات على صلاح، وعندما طلبت أنا البطاقة للاعبي ليفربول سخر مني.".

"عندما رأيته في البداية ضحكت، ولكن الغضب تملكني فيما بعد، ثم خرجت عن صوابي وفقدت أناقتي في الشجار الذي حدث بيننا."

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وتابع "لا يمكنني أن أخبرك بما قلته له، فقد سببته، وبعدها غادرت، فأنا لا أعبث مع دكة بدلاء الخصوم أبدًا، لكنني شعرت بالجنون لأنه حاول استفزازي، لا أعلم إذا ما كان رد فعلي سيئًا ولكن هذا ما حدث.".

وأتم "كان هذا الحدث هو الأفضل، شعرت أنني حقًا في كأس العالم، لقد كانت تجربة شخصية رائعة بالفعل لأنني أردت أن أنافس في هذا المستوى العالي.".

الجدير بالذكر أن ليفربول قد انتصر في هذه المباراة بصعوبة شديدة بعد التعادل بهدف لكل فريق طوال التسعين دقيقة، ولكن في النهاية تمكن روبيرتو فيرمينو من إدراك هدف الفوز في اللحظات الأخيرة لتصل كتيبة كلوب للنهائي وتحقق اللقب على حساب فلامنجو البرازيلي.