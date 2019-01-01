موعد مباراة ليفربول القادمة ضد تشيلسي في نهائي كأس السوبر الأوروبي

تعرف على موعد مباراة ليفربول القادمة ضد تشيلسي في نهائي كأس السوبر الأوروبي 2019، والتي ستقام على ملعب فودافون أرينا

محمود جمال

يفتح ملعب فودافون أرينا أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين ليفربول وتشيلسي يوم الأربعاء القادم 14 أغسطس 2019 ميلادياً، الموافق 13 ذو الحجة 1440 هجرياً، وذلك في نهائي كأس السوبر الأوروبي 2019.

حصد الريدز أولى ثلاث نقاط في مشواره في البريميرليج بعد فوز كبير على حساب فريق نوريتش سيتي برباعية مقابل هدف، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب آنفيلد، وبهذا الانتصار احتل ليفربول المركز الثاني بفارق الأهداف عن مانشستر سيتي المتصدر حاليًا بعد أن حقق الانتصار على حساب وست هام بخماسية دون رد، ويخوض الفريق هذا النهائي باعتباره الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا للموسم المنصرم 2018-19.

حقق تشيلسي لقب الدوري الأوروبي بعد أن حقق الانتصار على حساب فريق أرسنال في المباراة النهائية برباعية مقابل هدف، وكانت آخر مباريات تشيلسي أمام فريق بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، وخاض البلوز خمس مباريات ودية، أولها كانت أمام فريق بوهيميان الأيرلندي وتعادل الفريقان بنتيجة (1-1)، ثم في المباراة الثانية التقى الفريق مع باتريك أثليتيك وانتهت لصالح تشيلسي برباعية دون رد، وحقق تشيلسي الانتصار في ثالث المباريات على حساب برشلونة، وفي اللقاء الرابع تغلب على فريق ريدينج بنتيجة (4-3) ، ثم التقى مع فريق سالزبورج واكتسحه بخمسة أهداف مقابل ثلاثة.

موعد مباراة ليفربول ضد تشيلسي والقنوات الناقلة

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