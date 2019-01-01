كلوب: إصابة أليسون لا تبدو جيدة وعلينا التحلي بالذكاء ضد تشيلسي

الحارس البرازيلي يثير القلق في ليفربول قبل مواجهة البلوز

أعرب يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، عن قلقه من إصابة الحارس أليسون بيكر، خلال فوزه فريقه على نورويتش سيتي 4/1 بالجولة الأولى من الدوري الإنجليزي.

الهدف الأول جاء عن طريق جرانت هانلي لاعب نورويتش في مرماه، قبل أن يضيف محمد صلاح، فيرجيل فان دايك وديفوك أوريجي ثلاثية أخرى.

وأما هدف نورويتش الوحيد فتم تسجيله في الدقيقة 64 عن طريق تيمو بوكي، ولكنه لم يؤثر على ضمان الريدز للفوز.

كلوب قال بعد المباراة:"لعبنا بقوة وحدة كبيرة في أول 60 دقيقة وتحكمنا في المباراة، نحترم نورويتش كثيراً لأنهم يتمتعون بلعب كرة القدم على طريقتهم".

وأما عن جاهزية لاعبيه:"حصلوا على راحة في الصيف، بالنسبة للاحتياجات الجسدية فهذا أمر طبيعي، لم يطلب أحد أجازة استثنائية، والحالة البدنية جيدة للجميع".

وتابع:"يجب علينا التحلي بالذكاء في المباراتين القادمتين، واتخاذ أفضل قرارات ممكنة من أجل الفوز".

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وعن إصابة أليسون:"لا تبدو جيدة ولكن سنرى الحل المناسب، شعر بشيء ما في العضلة الخلفية وكأنها ضربة".

واستكمل:"لدينا أدريان حارس رائع جداً ويلعب بهدوء ويمكنه التصدي للكرات الصعبة، ولكن بكل تأكيد إصابة أليسون تمثل مشكلة لنا".

ويمنح الفوز دفعة قوية لليفربول، قبل مباراته يوم الأربعاء القادم أمام تشيلسي على لقب السوبر الأوروبي، بعد انتزاعه دوري الأبطال الموسم الماضي.