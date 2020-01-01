موعد مباراة ليفربول وأستون فيلا، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة ليفربول القادمة في الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز أمام أستون فيلا، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

يستعد ليفربول للقاء أستون فيلا في الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز ، ويحل الريدز ضيفًا على ملعب فيلا بارك، يوم الأحد الموافق 4 أكتوبر 2020 الساعة 8:15 مساءً بتوقيت القاهرة.

شهدت الثلاث جولات الأولى من المسابقة فوز الريدز ، حيث خاض الفريق في الجولة الأولى لقاء أمام نادي ليدز، تمكن فيه من تحقيق الفوز بنتيجة ٤-٣، و في الجولة الثانية إلتقى حامل اللقب مع تشيلسي في مباراة مثيرة تمكن فيها الفريق من الفوز أيضاً بهدفين مقابل لاشيء، ثم لقاء قمة أمام آرسنال تمكن ليفربول من حسمه بنتيجة 3/1.

الدوري الإنجليزي من أقوى دوريات كرة القدم في العالم، ويتضمن العديد من الفرق والأندية التي تتمتع بجماهيرية وشعبية كبيرة في جميع أنحاء العالم، ويأمل ليفربول الحفاظ على اللقب ويسعى لجمع النقاط والفوز بالصدارة.

المزيد من الفرق

بينما على الجانب الآخر، أستون فيلا تمكن من الفوز في أول لقائين له بالبطولة أمام فولهام وشيفيلد يونايتد، لكنه سيخوض مبارتين غاية في الصعوبة أمام ليفربول ثم ليستر سيتي الذي أرسل رسالة تهديد لجميع أندية الدوري بعد تغلبه على مانشستر سيتي بخماسية غير متوقعة.

سنلقي نظرة على موعد المباراة والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لليفربول ولأستون فيلا.....

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد آرسنال؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس الحقوق التلفزيونية الحصرية لنقل الدوري الإنجليزي الممتاز، ومن المقرر أن تُذاع المباراة عبر القناة رقم 1.

لكن يمكنك متابعة المباراة عن طريق الإنترنت من خلال خدمة البث المباشر التي يقدمها لك موقع جول ، والتي تبدأ قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.

المباراة الملعب الموعد القنوات الناقلة أستون فيلا - ليفربول فيلا بارك الأحد 4 أكتوبر 2020،

17 صفر 1442،

20:15 مصر، 21:15 السعودية beIN Sports HD 1

ما هو التشكيل المتوقع لليفربول؟

يغيب عن ليفربول جويل ماتيب وتشامبرلين وكوستاس تسيميكاس للإصابة، وتياجو ألكانتارا لإصابته بفيروس كورونا، ولن يغيب أي لاعب للإيقاف.

من المتوقع أن يعتمد كلوب على التشكيل الآتي في مباراة أستون فيلا، حيث أليسون في حراسة المرمى وفي الدفاع أندرو روبرتسون، فيرجيل فان دايك، جو جوميز، ترينت أليكساندر آرنولد، وفي وسط الملعب جورجينيو فينالدوم، فابينيو، تياجو ألكانتارا، وفي خط الهجوم ساديو ماني، فيرمينو ومحمد صلاح

التشكيل | 4-3-3

أليسون

أندرو روبرتسون - فيرجيل فان دايك - جو جوميز - ترينت أليكساندر آرنولد

جورجينيو فينالدوم - فابينيو - تياجو ألكانتارا

ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح

ما هو التشكيل المتوقع لأستون فيلا؟

يغيب عن الفريق بيورن انجلز وتوم هيتون وويسلي موارييس للإصابة، ولن يغيب أي لاعب آخر عن الفريق.

من المتوقع أن يبدأ دين سميث مدرب أستون فيلا المباراة بالتشكيل التالي

التشكيل | 4-3-3

إيميليانو مارتينيز

ماتي كاش - إرزي كونسا - تيرون منجس - ماثيو تارجيت

جون مكجين - دوجلاس - كونور هوريهان

محمود تريزيجيه - أولي واتكينز - جاك جريليش