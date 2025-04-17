تعرف على موعد مباراة كولومبوس كرو وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2025 والقنوات الناقلة..

يستعد ليونيل ميسي وفريقه إنتر ميامي لمباراة رسمية جديدة حينما يحلون ضيوفًا على كولومبوس كرو ضمن مباريات الدوري الأمريكي في 2025.

ويتطلع إنتر ميامي لتقديم موسم رائع بعد الفوز الموسم الماضي بدرع المشجعين، تحت قيادة المتألق ليونيل ميسي المتوهج برفقة زملائه السابقين في البلوجرانا، جوردي ألبا ولويس سواريز وسيرجيو بوسكيتس.

في السطور التالية يستعرض لكم موقع "جول" كل ما تريدون معرفته عن مباراة كولومبوس كرو وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2025 والقنوات الناقلة.

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ما هو موعد مباراة كولومبوس كرو وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2025؟

موعد مباراة كولومبوس كرو وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2025 هو يوم السبت 19 أبريل 2025 على ملعب هينتنجتون بانك معقل كولومبوس كرو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشرة والنصف بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة كولومبوس كرو وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2025 ؟

لا يتم نقل مباريات الدوري الأمريكي 2025 بشكل مستمر عبر أي قناة داخل الشرق الأوسط، لكن أعلنت قناة دبي الرياضية عن نقل بعض مباريات إنتر ميامي..

ولكن يمكن متابعة مباريات فريق إنتر ميامي في الدوري الأمريكي، عن طريق الاشتراك في تطبيق "Apple TV" والذي يتيح لك متابعة المباريات على أجهزتك المختلفة.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب كولومبوس كرو - إنتر ميامي السبت 19 أبريل 2025

22:30 مصر، 23:30 السعودية Apple TV+ هينتنجتون بانك

تشكيل إنتر ميامي المتوقع ضد كولومبوس كرو في الدوري الأمريكي 2025

من المتوقع أن يدخل المدرب الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو المباراة بالتشكيل التالي:-