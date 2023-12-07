تعرف على موعد مباراة كريستال بالاس وليفربول في الجولة 16 الدوري الإنجليزي 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يستمر نادي ليفربول في رحلته نحو الصدارة ومنافسة آرسنال على اللقب في ظل تخبط مانشستر سيتي مؤخرًا في الدوري الإنجليزي، ولديه تحدٍ جديد بمواجهة كريستال بالاس في الجولة السادسة عشر.

ليفربول، نجح في الجولة الماضية في تحقيق فوزًا ثمينًا على حساب شيفيلد يونايتد ليواصل ملاحقة آرسنال على قمة الترتيب، ويحافظ على المركز الثاني برصيد 34 نقطة وبفارق نقطتين عن آرسنال المتصدر.

أما كريستال بالاس فيعاني بشكل كبير في الفترة الأخيرة ولم يحقق أي انتصار منذ 4 نوفمبر الماضي، ويتواجد بالمركز الرابع عشر برصيد 16 نقطة.

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في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة كريستال بالاس وليفربول في الدوري الإنجليزي 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

جدول مباريات ليفربول القادمة في الدوري الإنجليزي 2023-2024 والقنوات الناقلة

متى موعد مباراة كريستال بالاس وليفربول في الدوري الإنجليزي 2023-2024؟

موعد مباراة كريستال بالاس وليفربول هو يوم السبت 9 ديسمبر 2023، على ملعب سيلهرست بارك.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في الثانية والنصف عصرًا بتوقيت مصر، الثالثة والنصف بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة كريستال بالاس وليفربول في الدوري الإنجليزي 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري الإنجليزي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، يمكنك مشاهدة المباراة على شاشتها.

وخصصت الشبكة قناة beIN Sports HD 1 لنقل مباراة شيفيلد يونايتد وليفربول في الدوري الإنجليزي.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب كريستال بالاس - ليفربول السبت 9 ديسمبر 2023،

14:30 مصر، 15:30 السعودية beIN Sports HD 1 سيلهرست بارك

التشكيل المتوقع وأخبار ليفربول قبل مباراة كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي 2023-2024

انضم جول ماتيب وأليكس ماك أليستر إلى قائمة المصابين في ليفربول، الأول تعرض لقطع في الرباط الصليبي وإصابته مستمرة لفترة طويلة والثاني لديه جرح في قدمه ويحتاج وقت للراحة والتعافي، لكن من الصعب مشاركته ضد كريستال بالاس

من المتوقع أن يدخل المدرب يورجن كلوب المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-3-3

كيفين كيليهير

ترينت ألكسندر أرنولد - فيرجيل فان دايك - جو جوميز - تسيميكاس

دومينيك سوبوسلاي - واتارو إيندو - كورتيس جونز

لويس دياز - داروين نونيز - محمد صلاح