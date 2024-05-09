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Kevin De Bruyne Manchester City 2023-24Getty
بلال محمد

موعد مباراة فولهام ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2023-2024 والقنوات الناقلة

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تعرف على موعد مباراة فولهام ومانشستر سيتي في الجولة 37 من الدوري الإنجليزي 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يحل مانشستر سيتي ضيفًا ثقيلًا على فولهام، ضمن مباريات الجولة الـ 37 من الدوري الإنجليزي 2023-2024، على ملعب كرافين كوتاج.

ويدخل مانشستر سيتي، المباراة بمعنويات مرتفعة بعد سلسلة من الانتصارات في الدوري خلال الفترة الماضية، سيعمل على مواصلتها امام فولهام للعودة إلى القمة، والحفاظ على لقبه.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة فولهام ومانشستر سيتي والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع وكل ما تريد معرفته عن المباراة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

جدول مباريات الدوري الإنجليزي 2023-2024، القنوات الناقلة والترتيب

ما موعد مباراة فولهام ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2023-2024؟

موعد مباراة فولهام ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي هو يوم السبت 11 مايو 2024، على ملعب كرافين كوتاج.

المباراة التالية

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت مصر والسعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة فولهام ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري الإنجليزي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، يمكنك مشاهدة المباراة على شاشتها.

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المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعب
فولهام - مانشستر سيتيالسبت 11 مايو 2024،
14:30 مصر والسعودية		beIN Sports HD 1كرافين كوتاج

التشكيل المتوقع لمانشستر سيتي أمام فولهام في الدوري الإنجليزي 2023-2024:

التشكيل| 4-3-3
حراسة المرمىإيديرسون
خط الدفاعيوشكو جفارديول - مانويل أكانجي - روبن دياش - كايل ووكر
خط الوسطرودري - كيفين دي بروينه - برناردو سيلفا
خط الهجومجاك جريليتش - إرلينج هالاند - فيل فودين
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