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Kylian Mbappe France Kai Havertz Germany(C)Getty Images
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بلال محمد

موعد مباراة فرنسا وألمانيا الودية 2024 والقنوات الناقلة

فرنسا v ألمانيامباريات ودية 1ألمانيافرنسا

تعرف على موعد مباراة فرنسا الودية امام ألمانيا والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يستقبل ملعب جروباما، قمة من قمم الكرة الأوروبية والتي ستجمع بين فرنسا وألمانيا، في مباراة ودية ضمن استعدادات المنتخبين لبطولة يورو 2024.

ويواصل المنتخبان الاستعداد، للبطولة التي تنطلق الصيف القادم، وفيها يلعب المنتخب الألماني في المجموعة الأولى مع سويسرا، المجر، واسكتلندا، بينما يلعب المنتخب الفرنسي مع هولندا، النمسا، بالإضافة إلى المتأهل من الملحق.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة فرنسا ضد ألمانيا الودية، والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

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ما موعد مباراة فرنسا وألمانيا الودية؟

تقام مباراة فرنسا وألمانيا الودية يوم السبت 23 مارس 2024 على ملعب جروباما.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية.

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ما القنوات الناقلة لمباراة فرنسا وألمانيا الودية؟

تذاع مباراة فرنسا وألمانيا الودية على شبكة قنوات بي إن سبورتس وتحديدًا قناة beIN Sports HD 2.

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المباراة

الموعد

القناة الناقلة

الملعب

فرنسا - ألمانياالسبت 23 مارس 2024
22:00 مصر، 23:00 السعودية		beIN Sports HD 2جروباما

التشكيل المتوقع لمنتخب فرنسا أمام ألمانيا في المباراة الودية 2024

التشكيل: 4-3-3

حراسة المرمىمايك مينيان
خط الدفاعساليبا - إبراهيما كوناتي - كوندي - بافارد
خط الوسط

كامافينجا - تشاوميني - رابيو

خط الهجوم

عثمان ديمبيلي - كيليان مبابي - موسى ديابي

التشكيل المتوقع لمنتخب ألمانيا أمام فرنسا في المباراة الودية 2024

التشكيل: 3-4-3

حراسة المرمىتير شتيجن
خط الدفاعأنطونيو روديجر - ميتلشتيت - روبين كوخ
خط الوسط

كيميتش - جمال موسيالا - جوندوجان - توني كروس

خط الهجوم

نيكلاس فولكروج - كاي هافيرتز - توماس مولر

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