تعرف على موعد مباراة منتخب فرنسا ضد سويسرا في دور 16 من كأس أمم أوروبا يورو 2020، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للفريقين؟

يستضيف ستاد ناشيونال أرينا بالعاصمة الرومانية بوخارست مباراة قوية في دور 16 من كأس أمم أوروبا 2020 بين منتخب فرنسا وسويسرا.

وقع المنتخب الفرنسي في مجموعة الموت في يورو 2020 بجانب منتخبات ألمانيا والبرتغال والمجر، ونجح في التأهل كمتصدر للمجموعة برصيد 5 نقاط، بعد الفوز على المنتخب الألماني والتعادل مع المجري والبرتغالي.

أما المنتخب السويسري فقد صعد كأحد أفضل ثوالث المجموعات، وذلك بعد أن جاء في المركز الثالث في المجموعة الأولى التي ضمت أيضًا إيطاليا وويلز وتركيا.

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وفي التقرير التالي، نستعرض معًا موعد مباراة فرنسا ضد سويسرا في كأس الأمم الأوروبية يورو 2020، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

ما هو موعد مباراة فرنسا ضد سويسرا؟

موعد مباراة فرنسا وسويسرا هو يوم الإثنين 28 يونيو 2021، الموافق 18 ذو القعدة 1442 هجريًا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة فرنسا وسويسرا؟

تمتلك مجموعة قنوات بي إن سبورتس حقوق بث كأس أمم أوروبا يورو 2020 على قنواتها، وذلك في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وإن لم تتمكن من مشاهدة المباراة عبر التلفاز، يمكنك متابعتها عبر خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب فرنسا - سويسرا الإثنين 28 يونيو 2021،

18 ذو القعدة 1442

21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 1 Max ناشيونال أرينا

التشكيل المتوقع لفرنسا

تعرض لوكاس ديني للإصابة في مباراة فرنسا الأخيرة في دور المجموعات ضد البرتغال، وسيغيب عن مباراة سويسرا بجانب تورام المصاب أيضًا.

Last training session in Budapest: shots, saves and sweat #FiersdetreBleus pic.twitter.com/qFrGqyw6G4 — French Team ⭐⭐ (@FrenchTeam) June 25, 2021

التشكيل | 4-2-3-1

هوجو لوريس

لوكاس هيرنانديز - بريسنيل كيمبيمبي - رافاييل فاران - بنجامين بافارد

نجولو كانتي - بول بوجبا

كيليان مبابي - أنطوان جريزمان - كينجسلي كومان

كريم بنزيما

التشكيل المتوقع لسويسرا

من المتوقع أن يعتمد المدرب فلاديمير بيتكوفيتش على التشكيل الآتي..

التشكيل | 3-4-1-2

يان سومر

ريكاردو رودريجيز - مانويل أكانجي - نيكو إلفيدي

ستيفن زوبير - جرانيت جاكا - ريمو فريلير - سيلفان فيدمير

شيردان شاكيري

هاريس سيفيروفيتش - بريل إمبولو