موعد مباراة فرنسا ضد ألبانيا، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة فرنسا القادمة ضد ألبانيا في الجولة العاشرة من تصفيات يورو 2020، وما هي القنوات الناقلة لها وما هو التشكيل المتوقع؟

أبانوب صفوت

يتهيأ المنتخب الفرنسي لملاقاة نظيره الألباني في مباراة هامة للديوك من أجل تأكيد الصدارة، وذك يوم الأحد المقبل 17 نوفمبر 2019 ميلادياً، الموافق 20 ربيع الاول 1441 هجرياً، في إطار الجولة العاشرة والأخيرة من التصفيات المؤهلة ليورو 2020.

نجح المنتخب الفرنسي في الجولة التاسعة في تخطي عقبة مولدوفا بصعوبة كبيرة على الرغم أن المباراة أُقيمت على ملعبه ووسط جماهيره، حيث تأخر في النتيجة في الدقيقة التاسعة بهدف راتا قبل أن يقلب الديوك الطاولة عن طريق رفائيل فاران الذي أحرز التعادل في الدقيقة 35، قبل أن يحرز جيرو الهدف الذي ساهم في الفوز وذلك من ركلة جزاء سددها بنجاح في الدقيقة 97 من عمر المباراة، ليستغل تعثر تركيا أمام أيسلندا بالتعادل السلبي ويتصدر المجموعة.

يتواجد المنتخب الألباني في المركز الرابع برصيد 13 نقطة فقط وكان قد خسر مباراة الذهاب ضد فرنسا برباعية مقابل هدف، ومع ضياع فرصته في التأهل ليورو 2020 سيسعى لرد الاعتبار على أقل تقدير وتعويض تلك الخسارة الثقيلة التي كان تعرض لها.

ديشان: لا أصدق أننا تأهلنا لليورو

موعد مباراة ألبانيا ضد فرنسا والقنوات الناقلة

المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة ألبانيا - فرنسا استاد إيلياسان أرينا الأحد 17 نوفمبر 2019،

20 ربيع الأول 1441،

21:45 مصر، 22:45 السعودية لم يحدد بعد beIN SPORTS HD 1

الغيابات والتشكيل المتوقع لفرنسا

يعاني منتخب فرنسا من العديد من الغيابات في قائمته بداعي الإصابة، هم حارس توتنهام هوجو لوريس ومدافع بايرن ميونخ لوكاس هيرنانديز ومدافع برشلونة صامويل أومتيتي ومدافع مانشستر سيتي إيميريك لابورت وزميله بنجامين ميندي، كذلك متوسط ميدان يوفنتوس بليز ماتويدي ونجم مانشستر يونايتد بول بوجبا، ومهاجم مارسيليا فلوريان توفان.

من المتوقع أن يبدأ ديشان مباراة ألبانيا بنفس التشكيل الأساسي الذي اختاره لمباراة مولدوفا ولكن على أمل تقديم أداء مغاير بطبيعة الحال، باعتماد مانداندا في حراسة المرمى، أمامه الرباعي دينين لونجليه، فاران وبافارد وفي وسط الملعب سيتواجد كلا من توليسو وكانتي، وفي المقدمة الرباعي كومان، جريزمان، مبابي وجيرو.

التشكيل | 4-2-3-1

ستيف مانداندا

لوكاس ديني - كليمون لونجليه - رافائيل فاران - بينجامين بافارد

نجولو كانتي - كورينتين توليسو

كينجسلي كومان - أنطوان جريزمان - كيليان مبابي

أوليفيه جيرو

الغيابات والتشكيل المتوقع لألبانيا

لن يتغير تشكيل المنتخب الألباني في مباراة فرنسا كثيراً عما بدا عليه في مباراة أندورا التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، باستثناء عودة بعض اللاعبين للمشاركة مثل ثنائي الدوري الإيطالي ستراكوشا حارس لاتسيو وهيساي ظهير أيمن نابولي، مع استبعاد تشاكا بسبب مشاكله الأخيرة مع أرسنال، على أن يكون التشكيل على النحو الآتي:

التشكيل | 5-3-2