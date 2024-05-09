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Joselu Real Madrid Bayern Munchen 08052024Getty Images
الدوري الأسباني الدرجة الأولى
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أحمد مجدي

موعد مباراة غرناطة وريال مدريد في الدوري الإسباني 2023-2024 والقنوات الناقلة

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تعرف على موعد مباراة غرناطة وريال مدريد في الدوري الإسباني 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

يستضيف ملعب "لوس كارمينيس" مباراة تجمع بين ريال مدريد وغرناطة في الدوري الإسباني 2023-2024.

المباراة تأتي بينما ريال مدريد قد حسم لقب الدوري الإسباني 2023-2024 أما غرناطة فقد بات قاب قوسين أو أدنى من الهبوط إلى الدرجة الثانية ولكنه يتشبث بآماله الأخيرة ولو كانت ضعيفة.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد غرناطة وريال مدريد في الدوري الإسباني 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع..

الموضوع يُستكمل بالأسفل

جدول مباريات الدوري الإسباني 2023-2024 القنوات الناقلة والترتيب

ما هو موعد مباراة غرناطة وريال مدريد في الدوري الإسباني 2023-2024؟

موعد مباراة غرناطة وريال مدريد في الدوري الإسباني 2023-2024 هو يوم السبت 11 مايو 2024 على ملعب لوس كارمينيس.

المباراة التالية

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 19:30 بتوقيت السعودية ومصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة غرناطة وريال مدريد في الدوري الإسباني 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري الأوروبي لكرة القدم عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" ستجد مباراة غرناطة وريال مدريد في الدوري الإسباني 2023-2024 على شاشتها.

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المباراةالموعدالقنوات الناقلةالملعب
غرناطة - ريال مدريدالسبت 11 مايو 2024
19:30 السعودية ومصر		beIN Sportsلوس كارمينيس

التشكيل المتوقع لريال مدريد

من المتوقع أن يدخل المدرب كارلو أنشيلوتي المباراة بالتشكيل التالي:=

التشكيل: 4-4-2

حراسة المرمىتيبو كورتوا
خط الدفاعداني كارباخال - إيدير ميليتاو - ناتشو فيرنانديز. -فران جارسيا
خط الوسطأوريليان تشواميني - فيديريكو فالفيردي - توني كروس - لوكا مودريتش
خط الهجومبراهيم دياز - خوسيلو
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