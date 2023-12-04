موعد مباراة الاتحاد القادمة في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة ضمك والاتحاد والتي تقام ضمن الجولة 16 لمنافسات موسم 2023-2024 من دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة..

SHAHID

يستقبل ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، مباراة هامة وقوية تجمع بين ضمك والاتحاد، ضمن مباريات الجولة الـ 16 في موسم 2023-2024 من دوري روشن السعودي.

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العميد يعاني منذ فترة من تذبذب النتائج، كان آخرها الفوز على الخليج بأربعة أهداف في الجولة الماضية، بعد بداية قوية للموسم، وسيعمل على مواصلة طريق الانتصارات، للاقتراب من القمة مرة أخرى.

بينما يقدم ضمك مستويات جيدة هذا الموسم، وسيطمح للخروج أمام العميد بنتيجة إيجابية تجعله يقترب أكثر من المربع الذهبي.

جدول مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024، القنوات الناقلة والترتيب

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة ضمك والاتحاد في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

ما هو موعد مباراة ضمك والاتحاد في دوري روشن السعودي 2023-2024 ؟

موعد مباراة ضمك والاتحاد في الجولة 16 من دوري روشن السعودي 2023-2024 هو يوم الخميس 7 ديسمبر 2023 على مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 18:00 بتوقيت السعودية، 17:00 بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ضمك والاتحاد في دوري روشن السعودي 2023-2024 ؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024 على شبكة قنوات SSC السعودية، ستجد مباراة ضمك والاتحاد على شاشتها.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب ضمك - الاتحاد الخميس 7 ديسمبر 2023،

18:00 السعودية، 17:00 مصر SSC HD مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية

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