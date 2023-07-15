جدول مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024، القنوات الناقلة والترتيب

بلال محمد
saudi-pro-league@spl
دوري روشن السعوديالهلالالنصرالإتحادالشبابالباطنأبهاضمكالرائدالإتفاقالتعاونالفتحالأهلي

تعرف على جدول مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024 على مدار الموسم، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟ وترتيب الدوري السعودي..

يبدأ الموسم الجديد من دوري روشن السعودي في 11 أغسطس 2023، ومن المنتظر أن تكون النسخة الجديدة نسخة قوية، ومثيرة بعد التدعيمات القوية التي قامت بها الفرق.

وحقق الاتحاد لقب الدوري في الموسم الماضي، بعد فترة طويلة من الغياب، وسيتعين عليه بذل الكثير من الجهد للحفاظ على لقبه في الموسم الجديد الذي سيكون واحدًا من أقوى المواسم في تاريخ الدوري السعودي.

وانضم إلى دوري روشن العديد من النجوم في الصيف الحالي، على رأسهم كريم بنزيما، نجولو كانتي، خاليدو كوليبالي، إدوارد ميندي، ومن قبلهم كريستيانو رونالدو، مما يزيد من قوة وحماس البطولة.

يتأهل من دوري روشن السعودي فريقان إلى دور مجموعات دوري أبطال آسيا مباشرةً، ويلحق بهما صاحب المركز الثالث وبطل الكأس من الملحق، فيما يهبط آخر فريقين في جدول الترتيب مع نهاية الموسم.

وفي هذا التقرير سنتعرف على جدول مباريات الدوري السعودي 2023-2024، القنوات الناقلة والترتيب...

جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2024

الترتيبالفريقلعبفازتعادلخسرلهعليهالفارقالنقاط
1الشباب00000000
2الأخدود00000000
3الطائي00000000
4الاتحاد00000000
5الرياض00000000
6الاتفاق00000000
7الفيحاء00000000
8الأهلي00000000
9النصر00000000
10أبها00000000
11الخليج00000000
12الحزم00000000
13الرائد00000000
14الفتح00000000
15الوحدة00000000
16الهلال00000000
17ضمك00000000
18التعاون00000000

ما هي القنوات الناقلة للدوري السعودي 2024؟

كانت مباريات الدوري السعودي تُنقل على القنوات الرياضية السعودية، لكن منذ بداية موسم 2021-2022 أصبحت البطولة على قنوات SSC.

قنوات SSC أصبحت الناقل الحصري لدوري روشن السعودي، ويمكنك متابعته عليها مجانًا بتقنية SD، أما إذا رغبت في مشاهدة مباريات الدوري السعودي بتقنية HD، فعليك اقتناء جهاز GOBX.

تردد قنوات SSC وباقات الدوري السعودي وأكثر من هنا..

جدول مباريات دوري روشن السعودي 2024 - الجولة 2

المباراةالموعدالنتيجةالملعب
ضمك - الرياضالخميس 17 أغسطس 2023،
18:00 السعودية ومصر		-ملعب نادي ضمك
الخليج - الأهليالخميس 17 أغسطس 2023،
21:00 السعودية ومصر		-الأمير محمد بن فهد
الأخدود - الفتحالجمعة 18 أغسطس 2023،
18:00 السعودية ومصر		-مدينة الأمير هذلول الرياضية
الحزم - الاتفاقالجمعة 18 أغسطس 2023،
21:00 السعودية ومصر		-ملعب نادي الحزم
النصر - التعاونالجمعة 18 أغسطس 2023،
21:00 السعودية ومصر		-الأول بارك
الوحدة - الشبابالجمعة 18 أغسطس 2023،
21:00 السعودية ومصر		-مدينة الملك عبد العزيز الرياضية
أبها - الرائدالسبت 19 أغسطس 2023،
18:00 السعودية ومصر		-مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية
الهلال - الفيحاءالسبت 19 أغسطس 2023،
21:00 السعودية ومصر		-الأمير فيصل بن فهد
الاتحاد - الطائيالسبت 19 أغسطس 2023،
21:00 السعودية ومصر		-الأمير عبد الله الفيصل

جدول مباريات دوري روشن السعودي 2024 - الجولة 1

المباراةالموعدالنتيجةالملعب
الأهلي - الحزمالجمعة 11 أغسطس 2023،
21:00 السعودية ومصر		-الأمير عبد الله الفيصل
الطائي - ضمكالسبت 12 أغسطس 2023،
18:00 السعودية ومصر		-مدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الرياضية
الفيحاء - الخليجالسبت 12 أغسطس 2023،
21:00 السعودية ومصر		-مدينة المجمعة الرياضية
الفتح - التعاون الأحد 13 أغسطس 2023،
21:00 السعودية ومصر		-مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية
الرياض - الوحدةالأحد 13 أغسطس 2023،
21:00 السعودية ومصر		-الأمير فيصل بن فهد
أبها - الهلالالإثنين 14 أغسطس 2023،
18:00 السعودية ومصر		-مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية
الرائد - الاتحادالإثنين 14 أغسطس 2023،
18:00 السعودية ومصر		-مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز الرياضية
الاتفاق - النصرالإثنين 14 أغسطس 2023،
21:00 السعودية ومصر		-الأمير محمد بن فهد
الشباب - الأخدودالإثنين 14 أغسطس 2023،
21:00 السعودية ومصر		-الأمير فيصل بن فهد

ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

9659 الأصوات

شكرًا للتصويت.

سيتم مشاركة النتائج قريبًا.

ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

  • 4993كريم بنزيما
  • 619خاليدو كوليبالي
  • 989روبرتو فيرمينو
  • 475نجولو كانتي
  • 1393مارسيلو بروزوفيتش
  • 1190صفقة أخرى
9659 الأصوات

اختيارات المحررين