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شاهد مباريات إنتر ميامي في الدوري الأمريكي
أحمد مجدي

موعد مباراة سينسيناتي وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2025 والقنوات الناقلة

إنتر ميامي
الدوري الأمريكي
سينسيناتي ضد إنتر ميامي
سينسيناتي

تعرف على موعد مباراة سينسيناتي وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2025 والقنوات الناقلة..

يحل إنتر ميامي ضيفًا على سينسيناتي، الخميس بملعب تي كيو إل، ضمن منافسات الدوري الأمريكي 2025.

إنتر ميامي يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الأمريكي برصيد 38 نقطة ويسعى للمضي قدمًا بشكل جيد في النتائج.

في المقابل، يحتل سينسيناتي وصافة ترتيب مجموعة الشرق برصيد 42 نقطة، متقدمًا بفارق 4 نقاط عن فريق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، والذي لعب 3 مباريات أقل.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

في السطور التالية، نستعرض لكم موعد مباراة سينسيناتي وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع، وكل ما تريدون معرفته

ما هو موعد مباراة سينسيناتي وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2025؟

موعد مباراة سينسيناتي وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2025 هو يوم الخميس 17 يوليو 2025 على ملعب تي كيو إل.

المباراة التالية

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثانية والنصف صباحًا بعد منتصف الليل بتوقيت مصر وبتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة سينسيناتي وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2025؟

يمكن متابعة جميع مباريات فريق إنتر ميامي في الدوري الأمريكي، عن طريق الاشتراك في تطبيق "Apple TV" والذي يتيح لك متابعة المباريات على أجهزتك المختلفة.

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المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعب
سينسيناتي - إنتر مياميالخميس 17 يوليو 2025
02:30 مصر والسعودية		Apple TV+تي كيو إل

تشكيل إنتر ميامي المتوقع ضد سينسيناتي في الدوري الأمريكي 2025

من المتوقع أن يدخل المدرب الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو المباراة بالتشكيل التالي:-

الخطة

4-4-2

حارس المرمى

أوسكار أوستاري

الدفاعجوردي أليا - ماكسيميليانو فالكون - ديفيد مارتينيز - ريان سايلور
الوسطتاديو أليندي - سيرجيو بوسكيتس - تيلاسكو سيجوفيا - بنجامين كريماسكي
الهجوم

ليونيل ميسي - لويس سواريز


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