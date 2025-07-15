تعرف على موعد مباراة سينسيناتي وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2025 والقنوات الناقلة..

يحل إنتر ميامي ضيفًا على سينسيناتي، الخميس بملعب تي كيو إل، ضمن منافسات الدوري الأمريكي 2025.

إنتر ميامي يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الأمريكي برصيد 38 نقطة ويسعى للمضي قدمًا بشكل جيد في النتائج.

في المقابل، يحتل سينسيناتي وصافة ترتيب مجموعة الشرق برصيد 42 نقطة، متقدمًا بفارق 4 نقاط عن فريق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، والذي لعب 3 مباريات أقل.

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في السطور التالية، نستعرض لكم موعد مباراة سينسيناتي وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع، وكل ما تريدون معرفته

ما هو موعد مباراة سينسيناتي وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2025؟

موعد مباراة سينسيناتي وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2025 هو يوم الخميس 17 يوليو 2025 على ملعب تي كيو إل.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثانية والنصف صباحًا بعد منتصف الليل بتوقيت مصر وبتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة سينسيناتي وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2025 ؟

يمكن متابعة جميع مباريات فريق إنتر ميامي في الدوري الأمريكي، عن طريق الاشتراك في تطبيق "Apple TV" والذي يتيح لك متابعة المباريات على أجهزتك المختلفة.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب سينسيناتي - إنتر ميامي الخميس 17 يوليو 2025

02:30 مصر والسعودية Apple TV+ تي كيو إل

تشكيل إنتر ميامي المتوقع ضد سينسيناتي في الدوري الأمريكي 2025

من المتوقع أن يدخل المدرب الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو المباراة بالتشكيل التالي:-